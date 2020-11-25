Бедный космос

Финансирование госкорпорации сокращают ее собственные ошибки

Когда в Госдуме начинается утверждение государственного бюджета, постоянно поднимается вопрос о сокращении финансирования отечественной космонавтики. Каждый год. Сейчас проблема заметно обострилась по причине экономического кризиса и охватившей весь мир пандемии коронавируса. Сотрудники Роскосмоса и работники всех его многочисленных предприятий замерли в ожидании, какие программы будут закрыты, а по каким работы будут продолжены. Такое впечатление, что космонавтике на правительственном уровне придается явно второстепенное значение.

Финансированию космических исследований было посвящено состоявшееся 2 ноября совещание у Владимира Путина, причем в отличие от всех предыдущих инициированное не Кремлем, а самим руководством госкорпорации. На нем президент, в частности, заметил: «При определении объемов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу». Потому о приоритетах и поговорим.

Ответ на вопрос, нужна ли нам космонавтика вообще, а если нужна, то какая, целиком и полностью зависит от выбора нашей страной стратегической парадигмы – мы хотим видеть Россию великой и мощной державой или готовы довольствоваться ролью второстепенной страны. Для какой-нибудь небольшой республички космонавтика, требующая немалых затрат, однозначно не нужна и является никчемной обузой, от которой стоит как можно быстрее избавляться. Осуществление такого варианта в России стало бы для западного мира просто сказочным подарком. Если бы наша страна переключилась исключительно на добычу и продажу полезных ископаемых, превратившись в сырьевой придаток, то весь Запад от счастья хлопал бы в ладоши. Наши заклятые друзья спят и видят, чтобы все пошло именно по такому сценарию.

Все мало-мальски грамотные люди понимают, что в перспективе Россия может сохраниться в своих границах только в качестве великой державы, иного не дано. Или ее сомнут, уничтожат, растащат на куски. Между тем космическое пространство уже сегодня стало ареной острой конкуренции с явно наметившейся перспективой завтра превратиться в поле битвы. Поэтому при курсе на строительство сильной и независимой России должен быть совершенно другой подход к развитию космонавтики. А значит, наша космонавтика должна оставаться таким же обязательным атрибутом государства, как гимн, герб и флаг.

Работа над ошибками

Ради объективности следует признать, что состояние дел в Роскосмосе постепенно выправляется. И тем досаднее совершенные ошибки, коих за последние двадцать лет сделано множество, причем самого различного характера. Некоторые из них выглядят настолько непростительными, что можно говорить если не о прямом вредительстве, то о дремучем дилетантстве руководителей, по чьей вине они были совершены.

Например, как можно было умудриться довести такое передовое предприятие, как ГКНПЦ имени Хруничева, до банкротства? Нынешние долги хруничевцев просто зашкаливают, хотя в лучшие годы они только на коммерческих запусках РН «Протон» зарабатывали по 600–700 миллионов долларов в год. Потом вдруг решили создать на базе центра холдинг, присоединив к нему ряд космических предприятий, имевших на тот момент экономические и технологические проблемы. Но вместо того чтобы солидарно вылезти из этого болота, отстающие утянули на дно само головное предприятие. В итоге сегодня холдинг в долгах как в шелках, и решать финансовые проблемы ему придется еще долгие годы.

Также совершенно непонятно, почему стала на прикол конверсионная РН «Рокот». Да, украинское предприятие отказалось поставлять для него системы управления, но со времени майдана прошло уже целых шесть лет, и только в этом году было решено перейти на российские системы. Теперь еще два-три года уйдет на замену украинского узла на отечественный аналог. А ведь в это время можно было ежегодно запускать по паре носителей и постепенно гасить имеющуюся задолженность холдинга перед банками. Интересно, а в Роскосмосе могут назвать виновных в произошедшем?

Космические заработки

Государство напрямую заинтересовано в коммерческом космосе, потому что привлеченные извне средства позволяют снизить финансовую нагрузку на бюджет. Что касается России, то наибольшую долю в коммерческом секторе традиционно составляли услуги по запуску на орбиту спутников от иностранных заказчиков. В лучшие времена эта услуга приносила космической отрасли сотни миллионов долларов в год. Однако американские частные компании, прежде всего SpaceX Илона Маска, сумели серьезно потеснить россиян. Реальность такова, что заказы по выведению тяжелых спутников на геостационарную орбиту мы потеряли. Время покажет, сумеем ли мы вернуться на этот рынок с РН «Ангара-5» и РН «Союз-5». Пока доля России на мировом рынке космических услуг колеблется в районе одного процента – стыдно для страны, открывшей человечеству дорогу в космос.

Фото: naked-science.ru

Важнейшее значение имеет космическая связь, в которой в качестве ретрансляторов используются спутники, находящиеся на разных орбитах: от низкой до геостационарной. Еще несколько десятилетий назад никто не мог и представить, что благодаря космическим технологиям надежная связь будет доступна буквально в любом уголке земного шара. Телевидение и Интернет также не могут существовать повсеместно без поддержки спутниковой системы связи. В этом плане отечественных связных спутников вполне хватает для обслуживания клиентов в самой России и странах СНГ, а дальше пока конкуренты не пускают.

Космическая навигация – это по определению технологии двойного назначения, которые должны использоваться в первую очередь в интересах оборонного ведомства. И хотя наша навигационная система ГЛОНАСС работает, к ней до сих пор много претензий.

Многие россияне наверняка заметили, что за последние годы прогнозы погоды стали заметно точнее. Это произошло в том числе благодаря новым отечественным спутникам «Метеор-М» и «Электро-Л», работающим в интересах Росгидрометцентра. А появятся новые спутники – прогнозы станут еще точнее.

Спутники дистанционного зондирования Земли позволяют обнаруживать месторождения полезных ископаемых и пресной воды, определять состояние урожая и запасы рыбы в морях и океанах. Неоценима помощь таких спутников по предупреждению и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – наводнений или лесных пожаров. А в последнее время информацией со спутников стали пользоваться даже археологи, сделавшие сенсационные открытия затерянных поселений и крепостей древности. Иными словами, развитие космических технологий может дать огромный экономический эффект практически во всех отраслях и принести новые научные открытия.

Что касается космического туризма, то Россия здесь была первопроходцем. Это специфический вид коммерческой деятельности в космосе, напрямую зависящий от размера кошелька самого туриста или его спонсоров. Как говорится, любая прихоть за ваши деньги. Но уже прошло более десяти лет со времени полета последнего туриста, и все идет к тому, что скоро монополию России в этой сфере нарушит все тот же шустрый Маск. Пока у Роскосмоса есть один ответ: в планах корпорации съемки художественного фильма на МКС.

Вне всяких сомнений, коммерческими проектами в космосе можно и нужно заниматься, но сделать космонавтику самоокупаемой отраслью экономики в одночасье не получится. Здесь нужны долгосрочные инвестиции. Безусловно, частный капитал следует всячески привлекать, но без государственных вложений пока не обойтись.

Напрашивается комплексная программа космической деятельности на ближайшие 10–15 лет. И логика развития мировой космонавтики, и политическая обстановка подсказывают, что однозначно надо замахиваться на Луну. Это одновременно должна быть и масштабная (общероссийская), и амбициозная, и детально расписанная по этапам космическая программа. А самое главное – она железобетонно должна быть обеспечена стабильным финансированием.

Американцы не зря активно продолжают сколачивать международную коалицию вокруг своей программы Artemis, нацеленной на строительство лунной орбитальной станции с последующей высадкой на Луну и освоением ее ресурсов. Вспомним «лунную гонку» 60-х годов, которая была инициирована борьбой двух политических систем. Теперь же добавился чисто практический интерес: лунные ресурсы. Давайте вспомним и американскую программу Apollo, которая помимо триумфа, вызванного высадкой астронавтов на поверхность Луны, позволила резко продвинуть вперед ряд передовых технологий: электроника, оптика, новые сплавы и композитные материалы, различные датчики и сенсоры.

По аналогии с этим и российская космическая программа, нацеленная на Луну, должна дать не только чисто космический эффект, но и новые технологии для внутреннего потребления. В конечном итоге это будет и научно-технический прогресс, и одновременно конверсия производства в космической отрасли, к которой так горячо призывает правительство России. Вот тогда и только тогда первичные затраты на космос многократно окупятся. Но это не все. Программа освоения Луны обязательно должна стать общенациональным проектом. Тогда, помимо экономических и технологических дивидендов, она неизбежно поднимет интерес к освоению космоса в целом и к овладению профессиями, связанными с космической промышленностью, не говоря уже о профессии космонавта. Реальное освоение Луны поднимет у населения волну энтузиазма, романтики и гордости за страну, которых так не хватает в последнее время, особенно молодому поколению. И это будет очень позитивный посыл для всего российского общества.

Что же касается взволновавшего социальные сети поэтического творчества, а именно тексты песен на космическую тему, написанные Дмитрием Рогозиным и его супругой и размещенные на официальном сайте корпорации, то мало кого это удивило: глава корпорации – человек творческий. Но думается, что оценку своей деятельности на нынешнем посту Дмитрий Олегович получит не за качество стихов, пусть они даже окажутся гениальными. С него спросят за другое.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (858) за 24 ноября 2020 года