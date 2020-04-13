Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19

Президент накануне Дня космонавтики связался с МКС, а также провел телефонные переговоры с американским лидером

России необходимо сохранить лидерство по пилотируемым полетам в космос. С таким заявлением Владимир Путин выступил во время совещания, посвященного вопросам развития ракетно-космической отрасли. Президент также призвал активнее внедрять механизмы государственно-частного партнерства для реализации задач, стоящих перед отраслью, и не списывать все проблемы на пандемию коронавируса. Кроме того, глава государства вышел на связь с космонавтами, которых поздравил с наступающим праздником, и обсудил российско-американское сотрудничество.

Звездное лидерство

Владимир Путин, который в последнее время работает преимущественно в удаленном режиме, 10 апреля максимально задействовал новые технологии. На этот раз президент в формате видеоконференции пообщался не с Белым домом или губернаторами отдельных регионов, а вышел на связь с космосом. В преддверии Дня космонавтики российский лидер поздравил экипаж МКС.

— Я очень рад приветствовать представителей сразу двух экипажей Международной станции. Желаю тем из вас, кто только начинает работу на орбите, выполнить все поставленные задачи. А тем, кто завершает свою вахту, — благополучно вернуться домой, на Землю, — заявил он.

Учитывая тот факт, что в сеансе прямой связи приняли участие сразу трое астронавтов из США, включая Кристофера Кэссиди, который 17 апреля станет командиром МКС, Владимир Путин от поздравительной речи быстро перешел к теме российско-американских отношений.

Сеанс связи с экипажем МКС Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из Соединенных Штатов Америки — одной из ведущих космических держав. Это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества, — заявил Владимир Путин.

В стороне, естественно, не могла остаться и тема коронавируса, который создает серьезные проблемы всему миру, а также положение дел на нефтяных рынках. 9 апреля у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом США и королем Саудовской Аравии.

10 апреля они снова провели переговоры с американским лидером. Политики обменялись мнениями по договоренностям относительно сокращения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавируса, и сотрудничество в космосе.

Космос в последние дни активно обсуждается в связи с тем, что Дональд Трамп в апреле подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. Согласно документу, космическое пространство является уникальным для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. «Политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц», — отмечается в документе.

Кроме того, в указе подчеркивается, что Вашингтон не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году. Многие эксперты уже успели заявить, что решение американского лидера может создать дополнительное напряжение на международной арене и усилить конфронтацию между Россией, США и Китаем.

Фото: Global Look Press/White House Источник изображения: iz.ru

— Космос всегда был в той или иной мере элементом сотрудничества и соперничества. Позиция Дональда Трампа носит в большей степени пропагандистский характер, — заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Политолог напомнил, что Дональд Трамп еще во время президентской кампании в 2016 году активно использовал лозунг «Сделаем Америку снова великой». Поэтому принятием указа американский лидер хочет символически приподнять свое стремление «вернуть США былое величие». Таким образом, к заявлениям главы Белого дома стоит относиться критически, имея в виду очередную предвыборную кампанию за океаном, уверен эксперт.

— Второй момент: не нужно забывать, что Дональд Трамп сам по себе вышел из предпринимателей. Поэтому его подход отличается. В этом смысле он больше продвигает интересы бизнеса, нежели государства, — подытожил Юрий Рогулев.

Задел на будущее

В этот же день Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которая принадлежит к числу ключевых секторов национальной экономики. Для президента было важно понять, насколько сильно на ней сказались проблемы, связанные с пандемией СOVID-19.

Владимир Путин отметил, что среди безусловных приоритетов остается «развитие программы пилотируемых полетов». По словам президента, это сильная сторона российской космонавтики и здесь необходимо сохранить лидирующие позиции.

— Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный, — добавил Владимир Путин.

Россия также должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг, считает глава государства. По его словам, важно, чтобы отечественные средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными.

Владимир Путин во время совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли в режиме видеоконференции Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— В установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого класса. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 годы, — уточнил Владимир Путин.

Более того, президент считает, что «для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства».

Коронавирус всему виной

Собеседники президента в целом заявили о готовности отрасли продолжать работу в сложившейся обстановке. Так, в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» организовано «выполнение гособоронзаказа 2020 года при ограничениях работы в условиях эпидемии коронавируса», сообщил гендиректор Николай Тестоедов.

Ситуация не обходится без трудностей. Так, РКЦ «Прогресс», к примеру, приостановил сборку ракет «Союз-2» на фоне пандемии. Тем не менее испытание уже изготовленных ракет и проведение годовых регламентных работ не прекращалось, уточнил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. Также не были остановлены работы по части ракеты-носителя «Союз-5».

Ракета-носитель «Союз-2» в цехе общей сборки Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Между тем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил, что на нынешний год запланировано 33 пуска космических ракет. Девять из них, однако, могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства компании OneWeb. Запуск аппарата «ЭкзоМарс» уже перенесен на 2022 год.

— Эта проблема для нас довольно большая, Владимир Владимирович, потому что аппараты, которые мы должны выводить на наших космодромах, физически просто не прибывают на территорию России, поскольку «Роскосмос» сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу, — добавил Дмитрий Рогозин.

Глава государства согласился, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы в жизнь страны, включая работу «Роскосмоса». Вместе с тем он предостерег собеседников от соблазна свалить на COVID-19 все нерешенные вопросы и недоработки, которых по-прежнему достаточно.

— Это, кстати говоря, касается не только «Роскосмоса», а всех отраслей производства и всех видов деятельности. Надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается, — подытожил президент.

Не забывают в России и о специалистах, которые остались за рубежом. Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков сообщил главе РФ, что 21 сотрудник ЦЭНКИ и НПО им. С.А. Лавочкина будет эвакуирован с космодрома Куру во Французской Гвиане с 27 по 30 апреля.

Дмитрий Лару