Байден призывает РФ показать готовность к работе с США по контролю над вооружениями

Его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Россия, по мнению Вашингтона, должна показать готовность возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник Белым домом.

"Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер", - говорится в нем.

"В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу с Соединенными Штатами по контролю над ядерными вооружениями", - отмечается в заявлении.