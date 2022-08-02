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Интерфакс-АВН

Байден призывает РФ показать готовность к работе с США по контролю над вооружениями

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Россия, по мнению Вашингтона, должна показать готовность возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник Белым домом.

"Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер", - говорится в нем.

"В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу с Соединенными Штатами по контролю над ядерными вооружениями", - отмечается в заявлении.

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Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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