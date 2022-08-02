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ТАСС

Шойгу заявил об успешном выполнении задач службы МТО ВС РФ в Сирии и на Украине

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Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Министр обороны РФ поздравил личный состав с Днем тыла

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Личный состав служб материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ достойно продолжает традиции предшественников, а также успешно выполняет поставленные задачи на Украине и в Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днем тыла ВС РФ.

"И сегодня личный состав служб материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации достойно продолжает ратные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, с честью выполняет воинский долг, в том числе на Украине и в Сирийской Арабской Республике", - приводятся слова Шойгу в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу напомнил, что на протяжении всей своей истории тыловые службы вносили значительный вклад в достижение побед российской армии на полях сражений, а в мирное время - в укрепление оборонного потенциала страны.

Глава военного ведомства поздравил ветеранов, военнослужащих, специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота, а также всех причастных к празднику и пожелал им "крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России".

Ежегодно 1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил Российской Федерации - профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС РФ. Первоначально его празднование было установлено приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 7 мая 1998 года, позже утверждено указом президента России Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. 

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