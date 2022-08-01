Экс-советник главы Пентагона считает, что выделяемые Киеву средства оседают в МО США

По словам Дугласа Макгрегора, ведомство в свою очередь использует средства, чтобы оплатить услуги частных компаний, производящих военное оборудование в рамках контрактов с американским Минобороны

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что значительная часть средств, выделяемых США Украине, оседают в Пентагоне. Такое мнение он выразил в воскресенье в беседе в ведущим подкаста Judging Freedom Джаджем Наполитано.

Рассуждая о том, насколько эффективна оказываемая Киеву Вашингтоном военная помощь, Макгрегор подчеркнул, что "нельзя упускать из виду то, где оказываются эти деньги". "Эти миллиарды долларов - куда они идут? Большинство из них не доходят до Украины", - подчеркнул бывший советник главы Пентагона.

"Большая часть из этих средств идет в Министерство обороны США, чтобы компенсировать Вооруженным силам [расходы] на переброску оборудования и ресурсов в Европу", - констатировал Макгрегор. По его словам, Пентагон в свою очередь использует средства, чтобы оплатить услуги частных компаний, производящих военное оборудование в рамках контрактов с американским Минобороны. "Проще говоря, эти средства идут на обогащение тех, кто важен законодателям в преддверии выборов [в Конгресс США, намеченных на ноябрь текущего года]", - заключил экс-полковник.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.