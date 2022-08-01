В США оценили исход боя между JAS 39 Gripen и Су-35

В воздушном сражении российский истребитель четвертого поколения Су-35 победит шведский JAS 39 Gripen. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации приводится оценка JAS 39 Gripen и Су-35, которую дал портал aviatia.net. В частности, в нем рейтинг первого самолета находится на уровне «очень хорошо», тогда как второго — «отлично». «Веб-сайт оценивает рейтинг воздушного боя шведского истребителя в 74 процента по сравнению с 95 процентами российского боевого самолета», — говорится в публикации.

Тем не менее, в изданиии уверены, что исход гипотетического сражения определило бы мастерство, опыт и подготовка пилотов. В 19FortyFive уверяют, что шведским летчикам, подобно своим британским и американским коллегам, разрешается проявлять большую инициативу, чем российским пилотам.

В ноябре 2021 года американское издание Breaking Defense заметило, что продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей боевых самолетов.

В феврале того же года издание Defense News, ссылаясь на заявление заместителя командующего ВВС Швеции бригадного генерала Андерса Перссона, сообщило, что Военно-воздушным силам (ВВС) Финляндии следует закупить истребители четвертого поколения Gripen производства шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией «более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад на базы в соседней Швеции, что было бы легче осуществить, когда сразу у двух стран есть Gripen».