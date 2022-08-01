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В США рассказали о боеприпасах «украинских» F-16

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Источник изображения: Фото: mapn.ro

Истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, которые США могут отправить Украине, обладают большим арсеналом высокотехнологичных боеприпасов. Об этом рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

«Принятие на вооружение Украиной самолета американского производства также позволит ее воздушным силам получить доступ к огромному американскому арсеналу высокотехнологичных управляемых боеприпасов», — пишет издание.

Отмечаются, в частности, управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), тактическая планирующая управляемая авиационная бомба AGM-154 и высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88. «F-16 даже могут атаковать российские военные корабли противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon», — утверждает издание.

В июле издание Breaking Defense заметило, что Воздушные силы Украины могут начать использовать истребители F-16 Fighting Falcon американского производства через год-полтора.

В июне 2021 года крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-154
AMRAAM
F-16
Harpoon ПКР
Компании
Lockheed-Martin
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