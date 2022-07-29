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В США рассказали о превосходстве российских беспилотников над украинскими

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ВС РФ начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ
ВС РФ начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ.
Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Россия превосходит Украину по количеству разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказывает американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что с начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 1600 украинских беспилотников. В публикации отмечается, что за последние несколько месяцев Киев получил множество БПЛА, включая турецкие Bayraktar TB2 и американские Switchblade.

Журнал утверждает, что по количеству российские разведывательные беспилотники, состоящие в основном из «Орлан-10», значительно превосходят украинские. Отмечается, что разведывательные БПЛА используются российскими военными для обнаружения и отслеживания украинских подразделений.

В июле Breaking Defense заметило, что Воздушные силы Украины могут начать использовать истребители F-16 Fighting Falcon американского производства через год-полтора.

В том же месяце информированный источник РИА Новости сообщил, что ВС России в рамках спецоперации на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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