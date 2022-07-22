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Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»

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Боеприпас «Ланцет» компании ZALA AERO концерна «Калашников», возможно, одним из первых будет принят на вооружение Российской армии. Фото © Калашников Media
Боеприпас «Ланцет» компании ZALA AERO концерна «Калашников», возможно, одним из первых будет принят на вооружение Российской армии. Фото © Калашников Media.

Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Собеседник агентства объяснил, что дроны-камикадзе используются для уничтожения пехоты и легкобронированной техники противника. Модернизированная версия «Ланцетов» отличается увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной осколочно-фугасной боевой частью с массой более пяти килограмм. Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Также на вооружении ВС РФ имеются барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА», они также применяются на Украине. На вооружении армии США стоят аналогичные дроны Switchblade, более 700 таких беспилотников было поставлено Киеву в рамках военной помощи.

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