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Интерфакс-АВН

МИД РФ не исключает срыва "зерновой сделки", если не будут устранены препятствия для вывоза российской сельхозпродукции

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Работа зернового терминала в грузовом порту Новороссийска
Работа зернового терминала в грузовом порту Новороссийска.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Мордасов

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Исключать срыва "зерновой сделки" нельзя, но российская сторона надеется, что этого не случится, и все партнеры будут в полной мере выполнять свои обязательства, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой "зерновой сделки", касающиеся вывоза зерна с Украины и касающееся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, может ли промедление по реализации условий в отношении российского зерна привести к срыву сделки.

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Страны
Россия
Украина
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