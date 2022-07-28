МИД РФ не исключает срыва "зерновой сделки", если не будут устранены препятствия для вывоза российской сельхозпродукции

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Исключать срыва "зерновой сделки" нельзя, но российская сторона надеется, что этого не случится, и все партнеры будут в полной мере выполнять свои обязательства, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой "зерновой сделки", касающиеся вывоза зерна с Украины и касающееся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, может ли промедление по реализации условий в отношении российского зерна привести к срыву сделки.