NASA не получало официального уведомления от России о планах выхода из программы МКС

Руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс сообщила, что пока сотрудничество США и России продолжается

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от России о планах выйти из программы МКС после 2024 года. Об этом сообщила во вторник руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс на научно-исследовательской конференции МКС, проходящей в Вашингтоне 25-28 июля.

"Мы не получали официального уведомления об этом, - сказала она, комментируя сообщения о планах выхода России из программы. - Россия, как и США, изучает, что предстоит дальше и что будет после программы МКС".

Гейтенс уточнила, что пока сотрудничество США и России на МКС продолжается.

Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано в свою очередь напомнил, что NASA в будущем планирует создавать космические станции в рамках частно-государственного партнерства. "Но если надо будет продолжать работу на МКС после 2030 года, то мы также готовы к этому", - отметил он.