Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перспективный робот "Маркер" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости информированный источник.

Выставка пройдёт в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.

"Робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022" в рамках экспозиции Роскосмоса. Ожидается, что на стенде Научно-технического центра "Охрана" (дочка Роскосмоса) будут выставлены два робота: один на колёсном и один на гусеничном шасси", - сказал собеседник агентства.

Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" - НПО "Андроидная техника" - сообщал РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у Роскосмоса, Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".

В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.