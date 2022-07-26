Новые китайские вертолеты и Ми-171ш для НОАК.

Со ссылкой на китайские СМИ, западные источники объявили о первом полете «таинственного китайского вертолета инновационной конструкции», предназначенного для использования в военных целях. Самофинансируемый проект по его разработке в марте 2019 года запустили Changhe Aircraft Industry Group и Китайский институт вертолетных исследований и разработок (China Helicopter Research and Development Institute). Обе структуры являются членами Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC).

Как говорится в пресс-релизе института, ход проекта был рассмотрен в марте 2022 года на совместной рабочей конференции. Согласно релизу, в марте новый летательный аппарат успешно совершил свой первый полет и выполнит еще несколько испытательных полетов для проверки характеристик. Одновременно сообщалось, что разработчикам удалось решить многие технические проблемы. В настоящее время они добиваются одобрения проекта инновационного вертолета и признания его в качестве национального. В случае успеха разработка может привести к появлению высокопроизводительного вертолета следующего поколения для НОАК.

Китайский эксперт, цитируемый изданием Global Times, предположил, что по сравнению с большинством нынешних перспективный вертолет «может иметь совершенно иной аэродинамический дизайн, более высокую скорость, лучшие характеристики скрытности или большую взлетную массу».

Наблюдатели отмечают, что никакого дополнительного уровня детализации предоставлено не было, поэтому западные источники только догадываются, что это за вертолет. Предполагается, что наиболее вероятными являются платформы конвертоплана, такие как Bell-Boeing V-22 Osprey или V-280 Valor, или вертолеты, подобные Sikorsky-Boeing Defiant , с жесткой соосной системой несущих винтов и толкающим винтом.

Обсуждая китайские исследования и разработки, Ву КСИМИНГ (Wu Ximing), заместитель главы AVIC и главный конструктор ударного китайского вертолета Z-10 , сказал Global Times: «В отличие от традиционной конфигурации предыдущих вертолетов, новые будут иметь очень разные конструкции, в том числе те, которые создавались для преодоления физического ограничения скорости около 300 км/ч, обусловленного традиционным дизайном… Разработчикам вертолетов потребуются исследования и инновации для достижения высоких скоростей при сохранении возможностей вертикального взлета и посадки».

В той же статье утверждалось, что Китай провел испытательные полеты как минимум двух типов инновационной конструкции — многороторного вертикального взлета и посадки со смешанным крылом и одного «с совершенно другими инновациями».

Расширение парка китайских вертолетов

Согласно утверждениям западных специалистов, на данный момент НОАК продолжает полагаться на средний ударный вертолет Z-10, хотя и совершенствует его. Новостное видео, представленное в сентябре 2021 года, показало модернизацию Z-10, принадлежащего 79-й бригаде армейской авиации.

Для уменьшения ИК-заметности выхлопные патрубки его двигателя, если смотреть с земли, были направлены вверх, как на Z-10ME, а под кабиной добавлены внешние бронепанели. Новыми также оказались система идентификации «свой-чужой» и антенна для спутниковой навигационной системы BeiDou.

Ударный китайский вертолет Z-10

На другом изображении (источник дает предупреждение о возможной подделке) показан Z-10, оснащенный радаром на мачте. Отмечается, что ранее с этим типом РЛС уже был замечен Z-19, поэтому очевидно, что в конечном итоге она появится и на Z-10.

Ожидается, что первым экспортным покупателем Z-10 станут ВС Пакистана. Ходят слухи, что пакистанцы выразили заинтересованность в Z-10ME после того, как США сорвали сделки по AH-1Z Viper и T129 Ataks.

Другим важным для НОАК вертолетом является Z-20. Одним из последних подразделений, получивших его, является 76-я бригада армейской авиации.

Новый вариант — вертолет поиска и спасения, возможно, названный Z-20S — был замечен в 161-й десантно-штурмовой бригаде. Его можно отличить по турели EO, прожектору под фюзеляжем и индикатору аварийного положения под хвостом.

Многоцелевой вертолет Z-20 НОАК

Тем не менее, любопытство наблюдателей было действительно возбуждено харбинским видео WeChat, опубликованным 1 декабря 2021 года, в котором в ролике о ночных испытаниях Z-20 показан пиксельный вертолет. Некоторые предполагают, что демонстрировалась скрытая версия Z-20, хотя это остается неподтвержденным.

Позже, 31 января, AVIC выпустила рекламный ролик, содержащий компьютерные изображения вооруженного Z-20 с дозаправочным зондом в воздухе. Этот китайский вертолет имел два коротких крыла, каждое из которых несло по четыре ракеты.

Свои первые Z-20 получила и Народная вооруженная полиция. Так, вертолетный отряд 2-го мобильного корпуса в провинции Сычуань-Чжунцзян теперь эксплуатирует вертолеты типа Z-20WJ.

Продолжает расширяться семейство вертолетов Z-8/Z-18. В частности, сообщается о модели Z-18F с моторным отсеком в стиле Z-8C, что, как предполагается, указывает на установку двигателей WZ-6C. Этот вариант может обозначаться, как Z-18FA. Точно так же с модернизированным двигателем наблюдатели заметили вертолет Z-18JG AEW, а также противолодочный вертолет нового типа Z-18FG.

В разработке находится специальная версия Z-8 EW. Она может получить название Z-8GD. Вертолет предназначается для постановки электронных помех на поле боя с помощью больших антенн, установленных по обеим сторонам средней части фюзеляжа.

Связь в Москвой сохраняется

Как ни странно, замечают западные эксперты, несмотря на внутреннюю деятельность по разработке национальных вертолетов, в плане поставок вертолетов НОАК продолжает полагаться на Россию.

В неустановленный момент в 2019 или 2020 году Пекин заказал у Москвы вертолеты Ми-171Ш. Поскольку они имеют полный пакет средств самозащиты, предполагается, что эти машины НОАК будет использовать в боевых миссиях поиска и спасения (CSAR).

Российский вертолет Ми-171Ш

Первые поставки вертолетов состоялись в апреле 2021 года. Эти вертолеты, окрашенные в серый цвет и имеющие малозаметные опознавательные знаки, стали первыми вертолетами Ми-171Ш, принятыми на вооружение НОАК. По оценке западных экспертов, настоящий заказ вертолетов Ми-17/Ми-171 является первым за несколько лет, который несколько противоречит принципам использования китайских вертолетов.

По материалам ресурса shephardmedia.com