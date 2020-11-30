Ударные вертолеты НОАК.

В современном вооруженном конфликте, а также при проведении специальных операций ударные вертолеты являются обязательным элементом. Винтокрылые машины данного типа необходимы как для нанесения ударов, так и для прикрытия групп разведки и специального назначения.

Разведывательно-ударные вертолеты «Учжи-10» (WZ-10)

Появление первого ударного вертолета под обозначением «Учжи-10» в КНР стало возможным после того, как в 1994 г. специалисты КБ «Камова» выполнили разработку данной винтокрылой машины в рамках контракта стоимостью 9 млн. долл. США. В дальнейшем китайские заказчики приобрели трансмиссию и лопасти компании Augusta Westland. В процессе создания прототипа боевой машины китайские специалисты ориентировались на применение силовой установки РТ6С-67В канадского производства. Однако противодействие властей США привело к прекращению поставки компанией Pratt&Whitney этих силовых установок в Китай.

Китайские двигателестроители были вынуждены скопировать турбовальный двигатель, который получил обозначение WZ-9A (мощность 932 кВт на взлетном режиме). Впоследствии данный двигатель был модифицирован и получил обозначение WZ-9C, Мощность достигла 1 132 кВт. В перспективе китайские специалисты рассчитывают устанавливать на данный вертолет двигатель WZ-9B мощность 1 283 кВт, который позволит парировать увеличение массы дополнительных элементов бронезащиты.

Ударный вертолет «Учжи-10» (WZ-10)

В интересах воздушно-штурмовых подразделений СВ НОАК была разработана специальная модификацию вертолета под обозначением WZ-10К:

оснащена устройствами для предотвращения попадания песка и пыли в двигатель, а выхлопные коллекторы развернуты вверх для снижения тепловой заметности вертолета;

калибр автоматической пушки уменьшен до 20 мм из расчета применения стандартных боеприпасов НАТО;

изменена система подачи боеприпасов для авиационной пушки и модифицирован дульный тормоз-компенсатор, который снизил вибрации при стрельбе;

установлены дополнительные графеновые бронелисты на кабину пилотов;

предложены специальные летные шлемы с дополнительными прицелами, облегчающими прицеливание в ночное время.

Система управления огнем позволяет экипажу «Учжи-10К» применять одноствольную автоматическую пушку калибра 20 мм, ПТУР «Красная стрела 10», НАР калибра 57 и 70 мм, а также высокоточные авиационные боеприпасы серии «Небесная стрела» калибра 90 мм и УР класса «воздух-воздух» типа TY-90.

Тактико-технические характеристики разведывательно-ударного вертолета «Учжи-10»

Длина (м) 14,15 Диаметр несущего винта (м) 12,8 Высота (м) 3,85 Масса нормальная (кг) 5 500 Максимальная взлетная масса (кг) 7 000 Двигатель WZ-9C «Нефритовый дракон» или WZ-16 Максимальная мощность (кВт) 1 250 или 1 500 Максимальная скорость (км/ч) 300 Крейсерская скорость (км/ч) 230–270 Дальность полета (км) 800 Практический потолок (м) 6 400 Скороподъемность (м/с) 12 Экипаж (в/с) 2

Легкий разведывательно-ударный вертолет «Учжи-19Е Черный ураган»

Разработку легкого разведывательно-ударного вертолета под обозначением «Учжи-19» специалисты Харбинского авиастроительного предприятия и 602-го НИО Китайской авиастроительной промышленной корпорации начали в 1995 г. после освоения производства многоцелевого вертолета «Чжи-9». Китайские конструкторы скопировали конструктивную схему и лопасти типа «Starflex» легкого ударного вертолета А-129 «Мангуст» итальянской компании Augusta Westland.

Первый полет «Учжи-19» выполнил в июле 2010 г., а спустя два года поступил на вооружение подразделений армейской авиации, которым необходима легкая маневренная и скоростная машина для поддержки подразделений специального назначения в горной местности. Вертолет изготавливают на основе агрегатов от гражданских машин – H410, H425 и H450, которые пользуются большим спросом на рынке малой гражданской авиации в КНР, что позволило снизить себестоимость.

Легкий разведывательно-ударный вертолет «Учжи-19»

Вертолеты «Учжи-19» серийно комплектуют модифицированной версией турбовального двигателя WZ-8C мощностью 650 кВт. Однако, китайские специалисты рассчитывают разработать новый двигатель мощностью 718 кВт, который позволит повысить вооруженность винтокрылой машины, т.е. увеличить количество ВТП с четырех до шести.

Вертолет серийно оснащают системой о радиолокационном и лазерном облучении CLA-01W. Обнаружение наземных целей и наведение обеспечивает опто-электронная система WXG-1006. После 2017 г. вертолеты начали оборудовать надвтулочной РЛС миллиметрового диапазона.

В номенклатуру авиационных средств поражения (АСП) входят ПТУР «Красная стрела 8А» и «Синяя стрела 9», УР «воздух–воздух» TY-90, а также НАР типа 57-1 и 90-1 в пусковых установках HF-25 и HF-7D по 18 и 7 направляющих соответственно. Данные боеприпасы могут быть оснащены телевизионными ГЧН, что позволит радикально повысить точность поражения наземных целей.

Тактико-технические характеристики легкого разведывательно-ударного вертолета «Учжи-19Е Черный ураган»

Длина (м) 12,0 Диаметр несущего винта (м) 12,01 Высота (м) 4,01 Масса нормальная (кг) 2 350 Объем топлива (л) 700 Максимальная взлетная масса (кг) 4 500 Двигатель WZ-8C Максимальная мощность (кВт) 650 Максимальная скорость (км/ч) 305 Крейсерская скорость (км/ч) 285 Дальность полета (км) 700 Скороподъемность (м/с) 9 Экипаж (чел) 2

Вертолет огневой поддержки «Чжи-11WB»

В период с 1988 по 1994 г. специалисты 602-го НИО вертолетного проектирования КНР при содействии партнеров из французской компании Aerospatiale (в настоящее время Airbus Helicopters) разработали легкий вертолет «Чжи-11». Машина получила сертификат типа в 1996 г., после чего начались мелкосерийные поставки в учебные подразделения АА НОАК.

В качестве основы был выбран вертолет AS350 «Squirrel». Выпуск вертолета организован на Чанхэсском авиапромышленном предприятии. Вертолет прошел полный цикл испытательных полетов в высокогорных условиях и в зимнее время.

Вертолет AS350 «Squirrel»

После анализа применения легких вертолетов типа MD530 и ОН-58D американскими военными в различных специальных операциях было принято решение разработать аналогичный вертолет на базе «Чжи-11». Новая версия винтокрылой машины получила обозначение «Чжи-11WB».

Основное отличие состоит в увеличении площади остекления кабины пилотов, которое выполнено из специального пулестойкого сплава, обеспечивающего защиту от попаданий пуль калибра 5,56 мм и осколков. Вертолет может быть оснащен двигателями национального производства WZ-8D/Е/F. При необходимости данный вертолет может быть оснащен турбовальным двигателем WZ-8C с мощностью 630 кВт.

Для иностранных покупателей возможна комплектация мотором LTS109-700D-2 (производство Honeywell, США) или Ariel 2В1А (производство Turbomeca, Франция). Силовые установки иностранного производства отличаются большим ресурсом (в два раза).

Обнаружение и сопровождение наземных целей с последующим обстрелов обеспечивает ОЭС W/ZH-09(A1), которая позволяет применять:

корректируемые высокоточные бомбы LS6, TL2 или FT-9 массой 50 кг;

ПТУР «Красная стрела 8С и 9» (до 8 ед.);

ракеты класса «воздух–земля» СМ-502К с лазерным наведением (до 8 ед.);

тяжелые УР класса «воздух–земля» увеличенной дальности AG-300L (до 8 ед.);

кассетные бомбы YZ-102A, YZ-200, YZ-212D.

Вертолет Z-11WA может быть оснащен двумя ПУ для НАР калибра 57мм по 18 снарядов в каждой. Конструкторы предусмотрели возможность установки авиационной пушки модели DX-10B калибра 23 мм в контейнер РС-1АУ с боекомплектом 200 выстрелов.

Для действий ночью экипаж может использовать прицел ночного режима MBZ-10A-1.

В кабине на поворотных турелях могут быть установлены шестиствольный пулемет CS/LM-12 калибра 7,62 мм или АГ LG3 калибра 40 мм.

Вертолет огневой поддержки «Чжи-11WB»

Тактико-технические характеристики вертолета огневой поддержки «Чжи-11WB»

Длина (м) 13,012 Диаметр несущего винта (м) 10,89 Высота (м) 3,14 Масса нормальная (кг) 1 258 Объем топлива (л) 600 Максимальная взлетная масса (кг) 2 250 Двигатель WZ-8D Максимальная мощность (кВт) 510 Максимальная скорость (км/ч) 278 Крейсерская скорость (км/ч) 240 Дальность полета (км) 600 Скороподъемность (м/с) 9,5 Экипаж (чел) 2

Китайские авиастроители работают над новыми многофункциональными вертолетами со взлетной массой от 4,5 до 10 т. Китайские специалисты признают наличие проблем с силовыми установками, однако активно сотрудничают с французскими специалистами, что позволяет им поэтапно улучшать летные характеристики винтокрылых машин.

Одновременно китайские конструкторы разрабатывают новый тяжелый военно-транспортный экраноплан с четырьмя двигателями мощностью по

5 000 кВт каждый, что позволит перевозить не менее 35 т груза со скоростью 550 км/ч на дальность от 1 000 км. Подобный летательный аппарат позволит десантировать значительные силы пехоты или тяжелое вооружение в труднодоступных горных районах.

По материалам журнала «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса Сиань»