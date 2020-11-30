Войти
ИнВоен Info

Ударные вертолеты НОАК

264
0
0
Ударные вертолеты НОАК
Ударные вертолеты НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

В современном вооруженном конфликте, а также при проведении специальных операций ударные вертолеты являются обязательным элементом. Винтокрылые машины данного типа необходимы как для нанесения ударов, так и для прикрытия групп разведки и специального назначения.

Разведывательно-ударные вертолеты «Учжи-10» (WZ-10)

Появление первого ударного вертолета под обозначением «Учжи-10» в КНР стало возможным после того, как в 1994 г. специалисты КБ «Камова» выполнили разработку данной винтокрылой машины в рамках контракта стоимостью 9 млн. долл. США. В дальнейшем китайские заказчики приобрели трансмиссию и лопасти компании Augusta Westland. В процессе создания прототипа боевой машины китайские специалисты ориентировались на применение силовой установки РТ6С-67В канадского производства. Однако противодействие властей США привело к прекращению поставки компанией Pratt&Whitney этих силовых установок в Китай.

Китайские двигателестроители были вынуждены скопировать турбовальный двигатель, который получил обозначение WZ-9A (мощность 932 кВт на взлетном режиме). Впоследствии данный двигатель был модифицирован и получил обозначение WZ-9C, Мощность достигла 1 132 кВт. В перспективе китайские специалисты рассчитывают устанавливать на данный вертолет двигатель WZ-9B мощность 1 283 кВт, который позволит парировать увеличение массы дополнительных элементов бронезащиты.

Ударный вертолет «Учжи-10» (WZ-10)


В интересах воздушно-штурмовых подразделений СВ НОАК была разработана специальная модификацию вертолета под обозначением WZ-10К:

  • оснащена устройствами для предотвращения попадания песка и пыли в двигатель, а выхлопные коллекторы развернуты вверх для снижения тепловой заметности вертолета;
  • калибр автоматической пушки уменьшен до 20 мм из расчета применения стандартных боеприпасов НАТО;
  • изменена система подачи боеприпасов для авиационной пушки и модифицирован дульный тормоз-компенсатор, который снизил вибрации при стрельбе;
  • установлены дополнительные графеновые бронелисты на кабину пилотов;
  • предложены специальные летные шлемы с дополнительными прицелами, облегчающими прицеливание в ночное время.

Система управления огнем позволяет экипажу «Учжи-10К» применять одноствольную автоматическую пушку калибра 20 мм, ПТУР «Красная стрела 10», НАР калибра 57 и 70 мм, а также высокоточные авиационные боеприпасы серии «Небесная стрела» калибра 90 мм и УР класса «воздух-воздух» типа TY-90.

Тактико-технические характеристики разведывательно-ударного вертолета «Учжи-10»

Длина (м)14,15
Диаметр несущего винта (м)12,8
Высота (м)3,85
Масса нормальная (кг)5 500
Максимальная взлетная масса (кг)7 000
ДвигательWZ-9C «Нефритовый дракон» или WZ-16
Максимальная мощность (кВт)1 250 или 1 500
Максимальная скорость (км/ч)300
Крейсерская скорость (км/ч)230–270
Дальность полета (км)800
Практический потолок (м)6 400
Скороподъемность (м/с)12
Экипаж (в/с)2


Легкий разведывательно-ударный вертолет «Учжи-19Е Черный ураган»

Разработку легкого разведывательно-ударного вертолета под обозначением «Учжи-19» специалисты Харбинского авиастроительного предприятия и 602-го НИО Китайской авиастроительной промышленной корпорации начали в 1995 г. после освоения производства многоцелевого вертолета «Чжи-9». Китайские конструкторы скопировали конструктивную схему и лопасти типа «Starflex» легкого ударного вертолета А-129 «Мангуст» итальянской компании Augusta Westland.

Первый полет «Учжи-19» выполнил в июле 2010 г., а спустя два года поступил на вооружение подразделений армейской авиации, которым необходима легкая маневренная и скоростная машина для поддержки подразделений специального назначения в горной местности. Вертолет изготавливают на основе агрегатов от гражданских машин – H410, H425 и H450, которые пользуются большим спросом на рынке малой гражданской авиации в КНР, что позволило снизить себестоимость.

Легкий разведывательно-ударный вертолет «Учжи-19»


Вертолеты «Учжи-19» серийно комплектуют модифицированной версией турбовального двигателя WZ-8C мощностью 650 кВт. Однако, китайские специалисты рассчитывают разработать новый двигатель мощностью 718 кВт, который позволит повысить вооруженность винтокрылой машины, т.е. увеличить количество ВТП с четырех до шести.

Вертолет серийно оснащают системой о радиолокационном и лазерном облучении CLA-01W. Обнаружение наземных целей и наведение обеспечивает опто-электронная система WXG-1006. После 2017 г. вертолеты начали оборудовать надвтулочной РЛС миллиметрового диапазона.

В номенклатуру авиационных средств поражения (АСП) входят ПТУР «Красная стрела 8А» и «Синяя стрела 9», УР «воздух–воздух» TY-90, а также НАР типа 57-1 и 90-1 в пусковых установках HF-25 и HF-7D по 18 и 7 направляющих соответственно. Данные боеприпасы могут быть оснащены телевизионными ГЧН, что позволит радикально повысить точность поражения наземных целей.

Тактико-технические характеристики легкого разведывательно-ударного вертолета «Учжи-19Е Черный ураган»

Длина (м)12,0
Диаметр несущего винта (м)12,01
Высота (м)4,01
Масса нормальная (кг)2 350
Объем топлива (л)700
Максимальная взлетная масса (кг)4 500
ДвигательWZ-8C
Максимальная мощность (кВт)650
Максимальная скорость (км/ч)305
Крейсерская скорость (км/ч)285
Дальность полета (км)700
Скороподъемность (м/с)9
Экипаж (чел)2


Вертолет огневой поддержки «Чжи-11WB»

В период с 1988 по 1994 г. специалисты 602-го НИО вертолетного проектирования КНР при содействии партнеров из французской компании Aerospatiale (в настоящее время Airbus Helicopters) разработали легкий вертолет «Чжи-11». Машина получила сертификат типа в 1996 г., после чего начались мелкосерийные поставки в учебные подразделения АА НОАК.

В качестве основы был выбран вертолет AS350 «Squirrel». Выпуск вертолета организован на Чанхэсском авиапромышленном предприятии. Вертолет прошел полный цикл испытательных полетов в высокогорных условиях и в зимнее время.

Вертолет AS350 «Squirrel»


После анализа применения легких вертолетов типа MD530 и ОН-58D американскими военными в различных специальных операциях было принято решение разработать аналогичный вертолет на базе «Чжи-11». Новая версия винтокрылой машины получила обозначение «Чжи-11WB».

Основное отличие состоит в увеличении площади остекления кабины пилотов, которое выполнено из специального пулестойкого сплава, обеспечивающего защиту от попаданий пуль калибра 5,56 мм и осколков. Вертолет может быть оснащен двигателями национального производства WZ-8D/Е/F. При необходимости данный вертолет может быть оснащен турбовальным двигателем WZ-8C с мощностью 630 кВт.

Для иностранных покупателей возможна комплектация мотором LTS109-700D-2 (производство Honeywell, США) или Ariel 2В1А (производство Turbomeca, Франция). Силовые установки иностранного производства отличаются большим ресурсом (в два раза).

Обнаружение и сопровождение наземных целей с последующим обстрелов обеспечивает ОЭС W/ZH-09(A1), которая позволяет применять:

  • корректируемые высокоточные бомбы LS6, TL2 или FT-9 массой 50 кг;
  • ПТУР «Красная стрела 8С и 9» (до 8 ед.);
  • ракеты класса «воздух–земля» СМ-502К с лазерным наведением (до 8 ед.);
  • тяжелые УР класса «воздух–земля» увеличенной дальности AG-300L (до 8 ед.);
  • кассетные бомбы YZ-102A, YZ-200, YZ-212D.

Вертолет Z-11WA может быть оснащен двумя ПУ для НАР калибра 57мм по 18 снарядов в каждой. Конструкторы предусмотрели возможность установки авиационной пушки модели DX-10B калибра 23 мм в контейнер РС-1АУ с боекомплектом 200 выстрелов.

Для действий ночью экипаж может использовать прицел ночного режима MBZ-10A-1.

В кабине на поворотных турелях могут быть установлены шестиствольный пулемет CS/LM-12 калибра 7,62 мм или АГ LG3 калибра 40 мм.

Вертолет огневой поддержки «Чжи-11WB»


Тактико-технические характеристики вертолета огневой поддержки «Чжи-11WB»

Длина (м)13,012
Диаметр несущего винта (м)10,89
Высота (м)3,14
Масса нормальная (кг)1 258
Объем топлива (л)600
Максимальная взлетная масса (кг)2 250
ДвигательWZ-8D
Максимальная мощность (кВт)510
Максимальная скорость (км/ч)278
Крейсерская скорость (км/ч)240
Дальность полета (км)600
Скороподъемность (м/с)9,5
Экипаж (чел)2


Китайские авиастроители работают над новыми многофункциональными вертолетами со взлетной массой от 4,5 до 10 т. Китайские специалисты признают наличие проблем с силовыми установками, однако активно сотрудничают с французскими специалистами, что позволяет им поэтапно улучшать летные характеристики винтокрылых машин.

Одновременно китайские конструкторы разрабатывают новый тяжелый военно-транспортный экраноплан с четырьмя двигателями мощностью по

5 000 кВт каждый, что позволит перевозить не менее 35 т груза со скоростью 550 км/ч на дальность от 1 000 км. Подобный летательный аппарат позволит десантировать значительные силы пехоты или тяжелое вооружение в труднодоступных горных районах.

По материалам журнала «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса Сиань»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Канада
Китай
США
Франция
Продукция
A129 Mangusta
AS.350
Z-10
Компании
Aerospatiale
Airbus
Airbus Helicopters
Pratt&Whitney
Safran
Проекты
LOH MD
Военные учения
Чанчжэн
Экраноплан
Похожие новости
25.05.2016
Китайское предупреждение
30.05.2012
HeliRussia-2012
24.05.2011
HeliRussia 2011
19.02.2010
Курсом на реализацию четырех «И»
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС