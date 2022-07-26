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Военное обозрение

Британская «Таймс» вышла с материалом о сокрытии западными медиа военных успехов России на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день под контролем ВС РФ находится около 22% территории Украины. При этом по-прежнему дискуссионным остаётся вопрос о количестве украинских потерь в ходе российской военной спецоперации, начатой 24 февраля. Киев о потерях молчит, западные эксперты, ссылаясь на данные по доукомплектованию бригад ВСУ и национальной гвардии Украины, полагают, что общие потери с указанной даты составляют не менее половины от первоначального состава украинской армии. Самые скромные оценки – от 55 тысяч «двухсотых» и примерно в 2-2,3 раза больше раненых и числящихся пропавшими без вести.

На этом фоне в британском издании «Таймс» вышла статья обозревателя Рода Лиддла, где тот пишет о сокрытии западными медиа правды о серьёзных военных успехах России на Украине. Лиддл отмечает, что западные журналисты намеренно преувеличивают возможности ВСУ в плане противодействия России, при этом крупные успехи российских войск освещают как минимум очень скромно.

Британский журналист в своей статье пишет о том, что подавляющее большинство материалов, выходящих в западных медиа при посвящении их российской армии, заточены на перечислении якобы «военных преступлений российских военнослужащих».

Лиддл:

И тенденция здесь такова: чем больше успехов у российской армии, тем больше в западных СМИ пишут о преступлениях российских военных. Сообщения об этом попадают в топ-лист заголовков, что искажает саму картину боёв, их итогов.

Британский журналист сетует на то, что в такой ситуации уже и самим западным журналистам всё труднее разобраться в ситуации, так как полагаться на заявления украинских политиков нельзя. По словам Лиддла, нет никаких гарантий того, что украинские чиновники приводят правдивые данные о ходе боевых действий на Украине.

Лиддл:

Проблема ещё и в том, что у нас привыкли принимать за истину в последней инстанции слова украинских чиновников, даже если эти слова отдают откровенной нелепостью.

На страницах Times, а это одно из крупнейших изданий Великобритании, автор пишет о том, что Запад сам сформировал для себя картину необъективности в украинском вопросе, что может привести к крайне негативным последствиям.

Напомним, что на прошлой неделе венгерский премьер Орбан, находясь с визитом в Румынии, отметил, что у него вызывают недоумение слова отдельных лиц, когда те говорят, что ожидают победы украинской армии над российской. Глава Венгрии указал на то, что Украина в принципе не способна победить Россию, «хотя бы исходя из асимметричного превосходства российской армии».

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Страны
Великобритания
Венгрия
Россия
Румыния
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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