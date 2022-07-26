Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников

Вооруженные силы Турции получили новую систему защиты от беспилотников Sahin, которая предназначена для охраны военных объектов, границ и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на руководителя управления оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

Демир написал на своей странице в Twitter, что система поступила на вооружение. Комплекс Sahin, который разработала компания Aselsan, предназначен для поражения малоразмерных дронов.

В состав комплекса на колесном шасси входят системы обнаружения и сопровождения целей, позволяющие обнаруживать дроны в любое время суток и в любых погодных условиях. Комплекс получил автоматический гранатомет Mk 19, который может использовать гранаты воздушного подрыва ATOM калибра 40 миллиметров. Блок управления огнем Sahin позволяет активировать боеприпас непосредственно перед целью.

В июне в публикации 19FortyFive отметили, что российские системы противовоздушной обороны лишили украинские беспилотники Bayraktar TB2 преимуществ.

В мае стало известно, что холдинг «Росэлектроника» разработал портативную радиолокационную станцию, которая может обнаруживать дроны на расстоянии более 1000 метров.