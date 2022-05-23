Войти
Lenta.ru

В России разработали портативную РЛС для защиты от дронов

579
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Холдинг «Росэлектроника» разработал портативную радиолокационную станцию (РЛC), предназначенную для защиты объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 метров, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего пять килограммов и может быть использована в качестве носимого устройства», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что «принцип работы новой РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей», например, винтов беспилотников, находящихся в режиме зависания. Также станция «способна обнаружить автомобиль на расстоянии более десяти километров».

«Основная задача новой радиолокационной станции — поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей», — сказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения (РЗП) Андрей Комогорцев.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении в ходе СВО лазерного комплекса «Задира».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
РТК
Похожие новости
15.07.2019
73 тысячи "показных" боеприпасов
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
03.07.2019
В "Росэлектронике" подвели итоги участия холдинга в форуме "Армия-2019"
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
06.10.2015
"День инноваций" Минобороны РФ впервые пройдет в международном формате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:33
  • 35
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ
  • 23.05 04:37
  • 26
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях