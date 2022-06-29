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Украинские «Байрактары» назвали бесполезными

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 ВС Украины.
Источник изображения: mil.gov.ua

Эффективность применения украинских беспилотников «Байрактар» (Bayraktar TB2) снизилась после укрепления российской противовоздушной обороны в Донбассе. Зенитные ракетные системы С-300 и С-400 лишили БПЛА турецкого производства преимуществ, пишет обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Отмечается, что Россия сосредоточила зенитные комплексы в Донецке и Луганске. Издание приводит слова украинского летчика, который отметил, что российские системы ПВО делают Bayraktar TB2 «почти бесполезным». По его словам, теперь ударные дроны используют только в так называемых «редких специальных операциях».

Издание утверждает, что на Украине было 30 БПЛА Bayraktar TB2. В боях потеряли восемь беспилотников. Российские военные создали «зонтик», который обеспечивает защиту от Bayraktar TB2, поэтому дронам приходится летать в оспариваемом воздушном пространстве.

Обозреватель Forbes Викрам Миттал предположил, что Россия могла изучить беспилотник и найти его уязвимые места. Также российские военные умеют подавлять каналы управления Bayraktar TB2.

Ранее корреспондент Андрей Коц сообщил, что Украина признала недостаточную эффективность западных вооружений. Bayraktar TB2, которые применяли на первых этапах спецоперации, стали легкой мишенью для российских ракет.

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Россия
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Продукция
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С-400 Триумф
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