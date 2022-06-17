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Украина признала недостаточную эффективность западных вооружений

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Народная милиция ЛНР обнаружила противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными
Народная милиция ЛНР обнаружила противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными.
Источник изображения: © РИА Новости / Народная милиция ЛНР

Украина признала недостаточную эффективность поставляемых Западом вооружений, сократив масштабы их использования. Об этом сообщает военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Отмечается, что еще пару месяцев назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяли противотанковые комплексы западного производства и указывали на то, что оружие хорошо показывало себя в засадах. Они использовали противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и гранатометы Javelin из США, NLAW из Великобритании, сингапурско-израильские Matador, немецкие Panzerfaust 3 и шведские AT4. Однако Javelin, отмечает военкор, «не стали панацеей», и украинцы стали меньше их использовать. Дело в том, что комплексы не всегда оказывались эффективны против танков, к тому же были сложны в установке.

Журналист указал на то, что США не стали переводить инструкцию на украинский, а обучение длилось всего два дня. Между тем NLAW оказался еще более капризным в использовании. У них невысокая дальность, и, более того, комплексы приходили с разряженными аккумуляторами блока сопровождения цели.

Немецкий Panzerfaust 3 показал себя более удобным в использовании, отметил один из командиров Донецкой народной республики (ДНР), занимающийся изучением западных поставок оружия Киеву. Также эффективными оказались американские Stinger, британские Starstreak и Martlet и норвежские Mistral.

Что касается турецких беспилотников Bayraktar TB2, активно применяемых на первых этапах спецоперации, они стали легкой мишенью для российских ракет. Взамен Вашингтон поставил дроны-камикадзе Switchblade, но, как отмечается, украинские военные не решились браться за незнакомое в применении оружие.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны альянса значительно нарастили поставки оружия Украине еще до начала российской специальной военной спецоперации. Он также анонсировал выделение Киеву новой военной помощи, в том числе тяжелых вооружений.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
Stinger
Мистраль (Mistral)
Проекты
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