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Интерфакс-АВН

Лавров заявляет о третьей стороне, которая будет обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с Россией и Турцией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Каир. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и ещё один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире в воскресенье.

Он отметил, что меморандум РФ-ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, "обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений", наложенных на экспорт российского зерна.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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