Войти
Военное обозрение

Американский чиновник: Заявления России об уничтожении РСЗО HIMARS являются ложными, об этом нам сказали украинцы

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В эфире американского телеканала CNN продолжают обсуждать вооружённый конфликт на Украине, в том числе в плане поставок американского оружия на выделяемые из бюджета США средства. Публикуются мнения различных экспертов по этому поводу, большинство из которых, что вообще характерно для CNN, являются откровенными русофобами и сторонниками углубления военного кризиса на Украине.

В одном из сюжетов приводится заявление одного из высокопоставленных американских чиновников, причём его имя не называется. Он говорит о том, что у разведки США есть данные о том, «что русские открыли охоту на РСЗО HIMARS». Из сюжета:

Также российские войска пытаются найти им противодействие на поле боя. Пока, судя по всему, не очень успешно.

Чиновника попросили прокомментировать заявление официального представителя российского Минобороны о том, что на территории Украины уничтожены уже четыре установки «Хаймарс». Высокопоставленный чиновник США заявил, что «эти заявлению являются неправдивыми», и далее привёл следующий «аргумент»:

Мы говорили об этом с украинцами. Те нам сказали, что заявления об уничтожении РСЗО HIMARS являются ложными. Мы делаем вывод о неправдивости, исходя из наших бесед с украинскими партнёрами.

Интересный довод…

По словам того же чиновника США, «российские войска пытаются смягчить последствия от применения ВСУ установок «Хаймарс»:

Они улучшают маскировку своих объектов, чаще меняют дислокацию. Чаще всего, им это не помогает, как нам сказали.

Надо полагать, что «сказали об этом» те же украинские партнёры, которые отрицают потери среди поставленных странами НАТО оружия и техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Похожие новости
18.07.2022
Спецоперация: время собирать трофеи
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
07.06.2022
Америка отказалась идти на все ради Украины. И вот почему
07.06.2022
Поставки РСЗО Киеву угрожают российским городам. Но Москва этого не допустит
06.06.2022
Запад отправит на Украину РСЗО. Но боится получить "ответку" от России
19.05.2021
Не будите спящую собаку
08.06.2015
PM: военно-технический потенциал России выше, чем у США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 09:04
  • 29459
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 09:01
  • 1
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»