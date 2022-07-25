Американский чиновник: Заявления России об уничтожении РСЗО HIMARS являются ложными, об этом нам сказали украинцы

Источник изображения: topwar.ru
В эфире американского телеканала CNN продолжают обсуждать вооружённый конфликт на Украине, в том числе в плане поставок американского оружия на выделяемые из бюджета США средства. Публикуются мнения различных экспертов по этому поводу, большинство из которых, что вообще характерно для CNN, являются откровенными русофобами и сторонниками углубления военного кризиса на Украине.
В одном из сюжетов приводится заявление одного из высокопоставленных американских чиновников, причём его имя не называется. Он говорит о том, что у разведки США есть данные о том, «что русские открыли охоту на РСЗО HIMARS». Из сюжета:
Чиновника попросили прокомментировать заявление официального представителя российского Минобороны о том, что на территории Украины уничтожены уже четыре установки «Хаймарс». Высокопоставленный чиновник США заявил, что «эти заявлению являются неправдивыми», и далее привёл следующий «аргумент»:
Интересный довод…
По словам того же чиновника США, «российские войска пытаются смягчить последствия от применения ВСУ установок «Хаймарс»:
Надо полагать, что «сказали об этом» те же украинские партнёры, которые отрицают потери среди поставленных странами НАТО оружия и техники.