Американский чиновник: Заявления России об уничтожении РСЗО HIMARS являются ложными, об этом нам сказали украинцы

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В эфире американского телеканала CNN продолжают обсуждать вооружённый конфликт на Украине, в том числе в плане поставок американского оружия на выделяемые из бюджета США средства. Публикуются мнения различных экспертов по этому поводу, большинство из которых, что вообще характерно для CNN, являются откровенными русофобами и сторонниками углубления военного кризиса на Украине.

В одном из сюжетов приводится заявление одного из высокопоставленных американских чиновников, причём его имя не называется. Он говорит о том, что у разведки США есть данные о том, «что русские открыли охоту на РСЗО HIMARS». Из сюжета:

Также российские войска пытаются найти им противодействие на поле боя. Пока, судя по всему, не очень успешно.

Чиновника попросили прокомментировать заявление официального представителя российского Минобороны о том, что на территории Украины уничтожены уже четыре установки «Хаймарс». Высокопоставленный чиновник США заявил, что «эти заявлению являются неправдивыми», и далее привёл следующий «аргумент»:

Мы говорили об этом с украинцами. Те нам сказали, что заявления об уничтожении РСЗО HIMARS являются ложными. Мы делаем вывод о неправдивости, исходя из наших бесед с украинскими партнёрами.

Интересный довод…

По словам того же чиновника США, «российские войска пытаются смягчить последствия от применения ВСУ установок «Хаймарс»:

Они улучшают маскировку своих объектов, чаще меняют дислокацию. Чаще всего, им это не помогает, как нам сказали.

Надо полагать, что «сказали об этом» те же украинские партнёры, которые отрицают потери среди поставленных странами НАТО оружия и техники.