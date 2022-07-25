Очередной пакет американской военной помощи Украине

21 июля 2022 года министерство обороны США объявило о предоставлении очередного нового пакета военной помощи Украине общим объемом 270 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 7,54 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 9,47 млрд долл.

Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года (с) фото из социальных сетей

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине, как и пакеты, объявленные 15 июня и 1 июля, разделен на две части. 175 млн долл выделяются распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляют оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США. Еще 95 млн долл выделяются из бюджета в соответствии с программой Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и представляют собой новый транш из утвержденного Конгрессом США объема военной помощи Украине в размере 9 млрд долл в рамках известного пакета содействия Украине и другим восточноевропейским союзникам США объемом 40 млрд долл. Эти средства направлены на производство и закупку нового военного имущества для Украины.

Сообщается, что в рамках пакета в 175 млн долл по PDA Украине будут предоставлены из наличия:

- четыре боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS [в дополнение к ранее выделенным 12] и дополнительное наназываемое количество управляемых ракет GMLRS для этих комплексов;

- четыре командно-штабные машины неуказанного типа;

- 36 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 105 мм [в дополнение к 36 тысячам таким выстрелам, объявленным ранее - для передаваемых Украине Великобританией 105-мм легких буксируемых пушек L119];

- дополнительные противотанковые средства, запасные части и другое имущество.

В свою очередь, в рамках пункта в 95 млн долл по программе USAI для Украины должны быть закуплены очередные "до 580" комплексов барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Напомним, что впервые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost, как заявляется, в кратчайшие сроки специально разработанные под эгидой ВВС США в соответствии с требованиями вооруженных сил Украины, были объявлены поставкой на Украину в количестве 121 комплекса еше 21 апреля. Однако до настоящего времени в открытых источниках не появлялось никаких сведений о боевом применении на Украине аппаратов, которые могли бы четко идентифицироваться как Phoenix Ghost.

Разрабочиком и производителем Phoenix Ghost заявлена калифорнийская фирма AEVEX Aerospace, являющаяся давним подрядчиком министерства обороны США и Командования специальных операций США (SOCOM).

Касаясь объявленной поставки Украине дополнительных комплексов HIMARS, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции 20 июля заявил:

"Сегодня украинцы эффективно применяют эти HIMARS, нанося удары по русским узлам управления, их логистическим сетям, их полевой артиллерии вблизи оборонительных объектов и многим другим целям.

Эти удары неуклонно подрывают способность России снабжать свои войска, командовать и управлять своими силами и вести незаконную агрессивную войну.

Тот факт, что украинцы смогли быстро развернуть эти комплексы, говорит об их способностях, изобретательности, артиллерийских способностях, способностях артиллеристов, их решимости и их желании сражаться.

На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более чем 20, передаваемых Соединенными Штатами и нашими союзниками [имеются в виду 16 машин комплекса HIMARS, передаваемые США, и по три модернизированные машины комплекса MLRS, передаваемые Великобританией и Германией]. Обучение на HIMARS также проходят 200 украинцев, и это обучение продолжается со многими другими. И мы передали, как указал министр обороны [США], сотни боеприпасов GMLRS.

Когда президент США подписывает разрешение на предоставление вооружения или боеприпасов украинцам, это имущество начинает транспортироваться в течение нескольких дней. В среднем от 48 до 72 часов до первоначальных отгрузок. И всего через неделю или около того оно в руках украинцев, на передовой".

"... Важно интегрировать эти комплексы для создания эффектов на поле боя, которые создадут возможности для украинцев. И это начнет менять динамику в некоторых случаях на поле боя.

Вы видели, как они [украинцы] уничтожают - используют HIMARS для уничтожения узлов управления и контроля, пунктов снабжения боеприпасами и ряда других объектов, и это влияет на темп боевых действий и потенциально создает там некоторые возможности.

Так что еще многое предстоит сделать. Один только HIMARS не изменит, не выиграет и не проиграет битву, но это интеграция ряда возможностей, которые мы предоставили и планируем предоставить в будущем".

Относительно заявлений о потерях боевых машин HIMARS, переданных Украине, генерал Марк Милли заявил: "На сегодняшний день эти системы не уничтожены русскими, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное" [по смыслу заявления, не была уничтожена еще ни одна машина].

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме по безопасности в Аспенском институте 22 июля, заявил, что США пока не будут передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км, которые могут применяться из боевых машин комплекса HIMARS.

"Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров", - сказал Салливан. - "Одна ключевая цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, а другая ключевая цель - в том, чтобы не оказаться на дороге к Третьей мировой войне".