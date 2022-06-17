Новая американская военная помощь Украине, включая береговые ракетные комплексы Harpoon

15 июня 2022 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общим объемом 1 млрд долларов, а также о выделении Украине гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 5,6 млрд долл.

Запуск противокорабельной ракеты Boeing Harpoon (c) министерство обороны США

Согласно официальной информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине разделен на две части. 350 млн долл выделяются распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляют оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США. Еще 650 млн долл выделяются из бюджета в соответствии с программой Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и представляют собой первый транш из утвержденного Конгрессом США объема военной помощи Украине в размере 9 млрд долл в рамках известного пакета содействия Украине и другим восточноевропейским союзникам США объемом 40 млрд долл. Эти средства гпроавлены на производство и закупку нового военного имущества для Украины.

Сообщается, что в рамках пакета в 350 млн долл по PDA Украине будут предоставлены из наличия:

- 18 буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм

- 18 тягачей для них

- 36 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм

- дополнительное наназываемое количество управляемых ракет GMLRS для ранее выделенных четырех боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS

- четыре ремонтные эвакупционные машины [возможно, М1249]

- запасные части и другое имущество.

В свою очередь, в рамках пакета в 650 млн долл по программе USAI для Украины должны быть закуплены:

- два береговых противокорабельных ракетных комплекса Harpoon Coastal Defense System с противокорабельными ракетами Harpoon.

- "тысячи" защищенных радиостанций

- "тысячи" приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и оптических устройств.

- также в рамках этого пакета по программе USAI выделяются средства на обучение украинского личного состава, обслуживание и транспортировку предоставляемого имущества, и пр.

Наибольший резонанс из указанного перечня вызвало сообщение о планируемом предоставлении Украине двух береговых противокорабельных ракетных комплексов с ракетами Harpoon. На пресс-конференции в Пентагоне 15 июня неназыванные высокопоставленные представители министерства обороны США разъяснили, что данные два комплекса будут выполнены на автомобильных шасси и будут разработаны и изготовлены американской промышленностью в сжатые сроки, а их поставка будет произведена на Украину в течении нескольких месяцев. При этом сами ракеты Harpoon для них предоставят неназванные страны- партнеры. Было особо подчеркнуто, что береговые подвижные пусковые установки буду нового производства из США, а не из Дании.

Напомним, что подвижный береговой противокорабельный ракетный комплекс с ракетами RGM-84L-4 Harpoon Block II, обозначаемый как Harpoon Coastal Defense System (HCDS), разрабатывается корпорацией Boeing в рамках заказа Тайваня, заключившего в 2021 году соглашение с правительством США о закупке по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 25 таких комплексов (батарей) (суммарно 100 четырехконтейнерных подвижных пусковых установок, 25 подвижных радиолокационных постов и 400 противокорабельных ракет Boeing RGM-84L-4 Harpoon Block II) на предполагаемую сумму 2,37 млрд долл. 28 сентября 2021 года министерство обороны США выдало Boeing контракт на сумму 220 млн долл на полномасштабную разработку берегового ракетного комплекса HCDS с ракетами Harpoon Block II для Тайваня, со сроком окончания работ в июле 2023 года. 2 марта 2022 года министерство обороны США выдало Boeing контракт на сумму 498,31 млн долл уже на производство указанных 100 подвижных пусковых установок и 25 подвижных радиолокационных постов комплексов HCDS для последующей поставки Тайваню по линии американской программы FMS до декабря 2028 года. Тайваньские источники сообщали, что начало поставок комплексов HCDS ожидается в 2023 году. Пока неясно, будет ли комплекс HCDS для Украины идентичен тайваньскому (или даже комплексы для Украины будут взяты из числа первых, изготавливаемых для Тайваня), или будет представлять более "быстрое" полуимпровизированное решение.

Что касается поставок гаубиц, то ранее с апреля по начало июня в предыдущих пакетах помощи США выделили Украине из наличия 108 легких буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм/39, 90 автомобильных тягачей Oshkosh FMTV M1083 (6х6) для них и 224 тысячи артиллерийских выстрелов к ним. Теперь общее количество передаваемых США украинской стороне гаубиц М777 достигнет 126, а тягачей Oshkosh FMTV M1083 для них - 108 (для буксировки первых 18 полученных Украиной гаубиц М777, судя по распространенному видео, используются автомобили КрАЗ 6х6).