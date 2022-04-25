Очередной масштабный пакет американской военной помощи Украине

21 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи на сумму 800 млн долл. Этот пакет последовал всего через восемь дней после предыдущего, объемом также 800 млн долл, и стал восьмой порцией американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи по этим пакетам теперь достигает 3,35 млрд долл, а с марта 2021 года - 4 млрд долл.

155-мм/39 легкая буксируемая гаубица М777А2 американской армии на учебных стрельбах на полигоне Якима (штат Вашингтон), 24.02.2016 (с) Cody Quinn / армия США

"Сейчас [российские войска] начали переориентацию своей кампании на захват новых территорий на востоке Украины, и мы находимся в критическом моменте, когда они собираются подготовить почву для следующего этапа этой войны", - говорится в заявлении президента США. - "И Соединенные Штаты, и наши союзники, и партнеры действуют как можно быстрее, чтобы продолжать предоставлять Украине силы, в которых они нуждаются [и] оборудование, необходимое их силам для защиты своей страны".

"Постоянная и скоординированная поддержка международного сообщества, возглавляемая и поддерживаемая Соединенными Штатами, является важнейшей причиной, по которой до сих пор Украина обладает возможностями помешать России захватить их страну", - сказал Байден.

При этом Байден отметил, что "в сочетании с нашими недавними поставками это обеспечит постоянный приток оружия и техники на Украину в течение следующих нескольких недель. Однако с этой последним ассигнованием я почти исчерпал имеющиеся у меня полномочия по финансированию расходов, которые Конгресс санкционировал для Украины [имеется в виду утвержденный в законе об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год объем военной помощи Украине в размере 3,5 млрд долл. - bmpd]. На следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов".

Согласно информации министерства обороны США, важнейшей частью нового пакета помощи является передача Украине из наличия вооруженных сил США 72 буксируемых гаубиц калибра 155 мм, 72 тягачей для них и 144 тысяч артиллерийских выстрелов.

Таким образом, с учета пакета помощи, объявленного 13 апреля, Украине передается 90 буксируемых гаубиц калибра 155 мм, что достаточно для формирования пяти артиллерийских дивизионов, а также 184 тысячи артиллерийских выстрелов. Согласно сделанному позднее заявлению пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, Украине будут переданы современные 155-мм/39 легкие буксируемые гаубицы серии М777, это подтверждается и иллюстративными фотографиями М777 в пресс-релизах министерства обороны США.

Армия и морская пехота США закупили суммарно 1001 гаубицу М777 производства корпорации ВАЕ Systems, причем все они сейчас доведены до варианта М777А2 (в варианте М777А1 на гаубице установлены цифровые система управления огнем и навигационная система, в варианте М777А2 эти системы доработаны для возможности применения управляемых снарядов Excalibur), так что и Украине, видимо, будут переданы системы М777А2. В принципе, не исключено появления на Украине и управляемых выстрелов Excalibur.

Кроме того, в объявленный 21 апреля пакет военной помощи вошла поставка 121 нового комплекса барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, - как заявляется, в кратчайшие сроки специально разработанного ВВС США в соответствии с требованиями вооруженных сил Украины. Разработка комплекса, впрочем, была начата еще до событий 24 февраля. Как можно судить из пояснений министерства обороны США, Phoenix Ghost является фактически аналогом уже поставляемого на Украину семейства американских барражирующих боеприпасов AeroVironment Switchblade (предположительно, в противотанковом исполнении Switchblade 600). Неназванный прелставитель министерства обороны США заявил, что, тем не менее, существуют различия в "объеме возможностей Phoenix Ghost [по сравнению с Switchblade], но я просто не могу более подробно рассказать об этих возможностях". При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что ВВС США планируют в дальнейшем закупать боеприпасы Phoenix Ghost и для себя.

Разрабочиком и производителем Phoenix Ghost заявлена небольшая калифорнийская фирма AEVEX Aerospace, получавшая до сих пор лишь малозначительные контракты министерства обороны США на НИОКР в области беспилотной техники, и, судя по ее сайту, специализирующаяся в основном на разработке полезной нагрузки, включая лидары и системы картографирования и геораспознавания.

Также администрация США 21 апреля объявила о назначении отставного трехзвездного генерал-лейтенанта Терри Вольфа в качестве координатора американской военной помощи Украине. Вольф длительное время служил в войсках США в Европе, был командиром 1-й бронетанковой дивизии, а затем заместителем командующего войсками США в Европе. Посде выхода в отставку в 2014 году, он некоторое время занимал должность директора Совета национальной безопасности США по Ираку и Афганистану, а с конца 2015 года - заместителя специального посланника президента США по антитеррористической коалиции.