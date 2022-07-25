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Интерфакс-АВН

NASA выбрало компанию Draper для доставки полезной нагрузки на обратную сторону Луны в 2025 году

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Снимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны.
Источник изображения: © NASA / Goddard/Arizona State University

Сумма средств, выделенных по контракту, составит $73 млн

Вашингтон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Draper о доставке полезной нагрузки для проведения научных исследований на обратной стороне Луны с помощью спускаемого аппарата SERIES-2, старт миссии запланирован на 2025 год, сообщило управление на своем сайте.

"NASA заключило контракт с компанией Draper из Кембриджа, штат Массачусетс, на доставку научных-исследовательских платформ на Луну в 2025 году в рамках программы Artemis", - говорится в сообщении.

По условиям договора, NASA выплатит компании $73 млн, которые покроют расходы на осуществление доставки с Земли на Луну, интеграцию и обслуживание полезной нагрузки.

Инструменты должны будут доставить в район кратера Шредингера, расположенного недалеко от Южного полюса Луны, с помощью спускаемого аппарата SERIES-2. Кратер диаметром около 320 км состоит из пород, появившихся в результате ударно-взрывного породообразования, и гладкой впадины, которая могла образоваться в результате смешения таких пород и вулканического материала при извержении вулкана.

По данным управления, платформа доставит на Луну аппаратуру для трех научных экспериментов общей массой около 95 кг.

Среди них: Farside Seismic Suite - набор инструментов для изучения сейсмической активности и тектонических процессов на обратной стороне Луны, Lunar Interior Temperature and Materials Suite - два инструмента для пневматического бурения поверхности, зондирования подповерхностных тепловых потоков и изучения электропроводности местности. А также экспериментальная платформа Lunar Surface ElectroMagnetics Experiment, которая будет изучать электромагнитные явления на поверхности Луны и ее ионосферу.

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Страны
США
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NASA
Проекты
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