Австралийские эксперты: У Австралии нет шансов на покупку у США атомных подводных лодок новой постройки до 2030 года

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Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Маркус Хеллиер заявил на страницах Guardian, что единственный способ, которым Австралия получит атомную подводную лодку к 2030 году, — это если США предоставят одну из своих собственных субмарин. Однако и на это рассчитывать не приходится, так как американцы не справляются даже с постройкой лодок для собственных нужд в установленные сроки и в рамках бюджета. Шансов получить новую, построенную за это время, атомную субмарину, нет никаких.

Последний отчет Пентагона Конгрессу США о выполнении программы постройки новых атомных подлодок для ВМС США показал, что уже на начальном этапе выяснилось удорожание производства и нехватка запчастей. В связи с этим выпуск новых субмарин в рамках проекта AUKUS может сдвинуться по срокам почти на 10 лет — до 2040-го года. А именно в рамках этой программы подразумевалась постройка атомных подлодок и для Австралии. Сейчас выходит, что Соединенные Штаты не только не могут обеспечить нужды Канберры, но и срывают сроки собственного обновления подводного флота.

Представитель министерства обороны США Эндрю Хасти, находясь в Лондоне, призвал Великобританию обеспечить строительство двух подлодок для нужд Австралии к 2030 году. Однако как считают эксперты, Великобритания также вряд ли сможет помочь Вашингтону в этом вопросе, так как сама с трудом выполняет программу по переоснащению собственного флота.

Помимо того, что возникли серьезные сдвиги в строительстве атомных субмарин, их производство стало намного дороже. Согласно доклада Конгрессу США, удорожание каждой подлодки составит как минимум 3 млрд. австралийских долларов сверх заложенных в военном бюджете Австралии.

Это означает, что наш небольшой флот из восьми лодок может быть разных моделей

— считает Хеллиер.

Австралийские эксперты предлагают решить проблему покупкой обычных (неатомных) подлодок, уже состоящих на вооружении в других странах.

С деньгами можно добиться чего угодно, но это деньги налогоплательщиков

— прокомментировал ситуацию бывший сенатор от Южной Австралии Рекс Патрик, намекая, что у правительства Австралии нет денег на финансирование программы покупки новых атомных подлодок.

В свою очередь, министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что правительство рассматривает разные способы и варианты, где, когда и за какие деньги можно приобрести подлодки для нужд Королевского ВМФ. И пока оптимального выхода из этой ситуации нет.