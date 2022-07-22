В СФ готовят проект о праве военных с тремя детьми на бесплатный участок

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Совете Федерации подготовят законопроект, дающий право военнослужащим с тремя и более детьми на получение бесплатного земельного участка, сообщила пресс-служба Совфеда.

"Сенаторы подготовят законопроект о наделении военнослужащих, имеющих трех и более детей, правом на бесплатное получение земельных участков. С соответствующей инициативой к сенаторам обратился Государственный Совет Республики Коми", - говорится в сообщении.

Право на бесплатное получение земельных участков на территории регионов предлагается давать независимо от сроков проживания военнослужащего в регионе во время прохождения военной службы.

Сейчас, согласно Земельному кодексу РФ, право на бесплатный участок имеют многодетные военнослужащие, прожившие в соответствующем регионе не менее трёх лет. Как отметил председатель комитета Совфеда по агарной политике Алексей Майоров, при этом военнослужащие из-за специфики своей работы нередко меняют место службы.

"Предложение парламента Коми заслуживает внимания, но в то же время эти вопросы требуют дополнительного обоснования и проработки для создания полноценного механизма бесплатного предоставления земельного участка военнослужащим, имеющим трех и более детей", - подчеркнул он.

В частности, отметил Майоров, необходимо учесть особенности предоставления земельных участков в случае переезда военнослужащих из одного региона в другой.

Сенаторы подготовят законопроект и внесут его в Госдуму.