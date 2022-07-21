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Военное обозрение

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в СВО на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Сергей Шойгу продолжил посещение российских группировок, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. На этот раз глава военного ведомства проинспектировал группировку "Запад", сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу прибыл на командный пункт группировки "Запад", где заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах. После обсуждения основных вопросов перед группировкой была поставлена задача по приоритетному уничтожению беспилотников противника над приграничными районами.

Кроме того, дано указание жестко пресекать все попытки националистов наносить удары по жилым кварталам освобожденных городов и населенных пунктов. Как уточнили в военном ведомстве, войска должны усилить контрбатарейную борьбу с учетом поступивших в подразделения для этого средств.

По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов

- говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что ранее Шойгу посетил группировку "Юг", которой командует генерал армии Сергей Суровикин, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина и группировку "Восток", возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Украинские интернет-ресурсы, комментируя поездки Шойгу, высказывают мнение, что российская армия "что-то готовит", возможно новое наступление на каком-то участке, не относящемся к Донбассу. В российском Минобороны никак не комментируют появившиеся слухи.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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