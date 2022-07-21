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Интерфакс-АВН

Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал задействованную в ходе спецоперации на Украине группировку "Запад", поручил жестко пресекать обстрелы армией Украины освобожденных населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах", - заявили в Минобороны РФ.

"По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало кадры, на которых Шойгу инспектирует группировку "Запад". Его сопровождают заместитель министра обороны РФ Николай Панков и начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

О том, что группировкой "Запад" руководит генерал Сычевой, до этого не сообщалось. По официальным данным, ранее Сычевой командовал 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

18 июля Минобороны РФ сообщило, что Шойгу посетил задействованную в ходе спецоперации на Украине группировку "Восток", отдал указание ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины, из которых ведутся обстрелы Донбасса.

"На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - заявили тогда в Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - заявили в Минобороны РФ 18 июля.

С января 2019 года Мурадов - заместитель командующего войсками Южного военного округа. Мурадов недавно руководил российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Ранее он командовал 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье.

16 июля Минобороны РФ сообщало, что Шойгу проинспектировал участвующие в СВО на Украине группировки войск "Юг" и "Центр", поручил наращивать действия на всех операционных направлениях.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач", - сообщали в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - заявили в Минобороны РФ.

Предыдущий раз ведомство сообщало 26 июня, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в СВО на Украине.

24 июня Минобороны РФ назвало имена командующих двумя российскими группировками на Украине. Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой "Центр" - командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, следовало из сообщения ведомства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале СВО на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

4 июля Шойгу проинформировал президента РФ о завершении операции по взятию под контроль территории ЛНР. "Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал тогда Путин на встрече с Шойгу.

"А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу. Надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как на луганском происходило до настоящего времени", - заявил тогда Путин.

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2 комментария
№1
21.07.2022 01:00
Пиарщик в своем стиле, что бы эффективно бороться, нужны ударные дроны, которые профукал, хотя Орионы были разработаны ещё при Сердюкове.
0
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№2
21.07.2022 01:22
Ну теперь то они всё поборят. Без мудрых указаний Шойгу они конечно не могли догадаться.
0
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