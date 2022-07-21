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Интерфакс-АВН

NASA выбрало SpaceX для вывода космической обсерватории the Roman Space Telescope на орбиту

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Falcon Heavy
Falcon Heavy.
Источник изображения: SpaceX

Общая стоимость контракта составит $255 млн

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с частной аэрокосмической компанией SpaceX на выведение на околоземную орбиту космической обсерватории the Nancy Grace Roman Space Telescope в октябре 2026 года, сообщило американское космическое ведомство.

"NASA заключило контракт о предоставлении управлению пусковых услуг с компанией SpaceX для предоставления пусковых услуг в рамках миссии телескопа the Nancy Grace Roman Space Telescope", - говорится в сообщении на сайте управления.

Всего по контракту о выведении на орбиту телескопа компании будет выделено $255 млн, в которые входят оплата запуска и прочих расходов, связанных с миссией.

Запуск телескопа запланирован на октябрь 2026 года с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Среди основных целей космического телескопа, обозначенных учёными: изучение тёмной энергии и тёмной материи, поиск и съёмка экзопланет и исследование многих других явлений, изучаемых разделом инфракрасной астрофизики.

На обсерватории будет развёрнуто основное зеркало диаметром 2.4 метра, равное по размеру зеркалу телескопа Hubble, однако превосходящее его в 100 раз своим полем зрения.

Она будет оснащена широкопольной камерой, которая будет измерять свет, исходящий от миллиардов галактик. С её помощью астрономы планируют отыскать около 2600 экзопланет в галактике Млечный путь. А также коронографом, который будет проводить высококонтрастную съёмку и спектроскопию отдельных экзопланет.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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