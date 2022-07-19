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ТАСС

Десантный корабль "Иван Грен" после ремонта примет участие в морском параде

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Большой десантный корабль "Иван Грен" (проект 11711)
Большой десантный корабль "Иван Грен" (проект 11711).
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Парад должен пройти в этом году 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен" Северного флота после ремонта примет участие в главном военно-морском параде, который должен пройти в этом году 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"Иван Грен" в течение трех месяцев находился в плановом ремонте на заводе-изготовителе - Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В настоящее время ремонтные работы на БДК полностью завершены. "Иван Грен" среди других кораблей и подводных лодок готовится представить Северный флот на главном военно-морском параде", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся два БДК проекта 11711. Еще два корабля модернизированного проекта 11711 строятся на заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

Водоизмещение БДК проекта 11711 - свыше 6 тыс. тонн. Каждый из кораблей способен транспортировать или до 13 основных боевых танков, или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, или до 30 машин, а также батальон морской пехоты. Как заявляли официальные лица, в частности глава ОСК Алексей Рахманов, БДК модернизированного проекта 11711 будут отличаться от предшественников большим водоизмещением, их будет отличать новая надстройка - одна вместо двух, а также способность нести боевые вертолеты. "Иван Грен" принят в боевой состав флота 20 июня 2018 года. Он является первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России. Работа над ним велась более 20 лет из-за многочисленных усовершенствований по требованию ВМФ.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
11711
СФ
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