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Военное обозрение

В Турции обвинили США в политике «двойных стандартов» из-за вывода Индии из-под санкций за покупку ЗРС С-400

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты ставят точку в вопросе введения возможных санкций в отношении Индии за покупку российских зенитных систем С-400. Как сообщила турецкая пресса, Конгресс США принял поправку, освобождающую Нью-Дели от санкций.

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, выводящую Индию из-под действия американского закона, предусматривающего санкции за покупку оружия у потенциальных противников США (пакет CAATSA). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США и подписать Джо Байден, после чего он вступит в силу. В этом случае Индии больше не будут угрожать ограничения за покупку российских ЗРС С-400.

Данное решение сильно разозлило турок, которые уже несколько лет находятся под американскими санкциями, введенными как раз за закупку российских зенитных комплексов. Как известно, Турцию выгнали из программы создания истребителя пятого поколения F-35, лишили возможности закупать американские истребители и до сих пор всячески вставляют палки в колеса в вопросах закупки вооружений. По мнению автора статьи, вышедшей в турецком издании Haber7, США используют политику "двойных стандартов". Индия очень нужна США, поскольку является противовесом Китаю, с которым у американцев отношения не сложились.

Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю

- считает автор.

Напомним, что в рамках контракта, подписанного в 2018 году, Индия получит пять полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Поставки начались в прошлом году, индийские военные уже начали развертывание комплексов на границе с Китаем. Окончание поставок планируется в 2024 году.

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Страны
Индия
Китай
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
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