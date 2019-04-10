США напомнили об "угрозе санкций" покупающим российские оружие странам

Странам, которые покупают у России оружие, необходимо помнить об "угрозе санкций". Об этом в понедельник заявила представитель администрации США в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Египта, планирующего приобрести партию российских истребителей Су-35.

Сотрудница, чье имя не называется, напомнила о законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и призвала страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к данному закону.

Она отметила, что администрация США не всегда может оградить государства от введения санкций. "Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA, у нас была такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО", - цитирует ТАСС.

Напомним, Россия и Египет подписали контракт на приобретение нескольких десятков истребителей Су-35. Поставки должны начаться в 2020-2021 годах. Тогда же будет создана наземная инфраструктура для обслуживания новых самолетов и подготовки летчиков.

В ближайшие два года КНР рассмотрит возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э (экспортный вариант). В 2017-2018 годах Россия уже поставила в Китай 24 самолета Су-35. Китай также стал первым иностранным заказчиком ЗРС С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года. И уже в конце того же года Китай провел первые стрельбы системами С-400. С июля 2019 года Российская Федерация начнет доставку второго полка.

Контракт на приобретение российских С-400 был заключен и с Турцией в 2017 году. По словам турецкой стороны, российское предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов оказалось более выгодным, чем предложение США по ЗРК Patriot. На днях Вашингтон объявил о приостановке участия Турции в программе создания и приобретения истребителя пятого поколения F-35. Несмотря на все угрозы, власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от сделки, о чем неоднократно заявляли.