Войти
10.04.2019
Российская газета

США напомнили об "угрозе санкций" покупающим российские оружие странам

51
0
0
Источник изображения: rg.ru

Странам, которые покупают у России оружие, необходимо помнить об "угрозе санкций". Об этом в понедельник заявила представитель администрации США в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Египта, планирующего приобрести партию российских истребителей Су-35.

Сотрудница, чье имя не называется, напомнила о законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и призвала страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к данному закону.

Она отметила, что администрация США не всегда может оградить государства от введения санкций. "Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA, у нас была такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО", - цитирует ТАСС.

Напомним, Россия и Египет подписали контракт на приобретение нескольких десятков истребителей Су-35. Поставки должны начаться в 2020-2021 годах. Тогда же будет создана наземная инфраструктура для обслуживания новых самолетов и подготовки летчиков.

В ближайшие два года КНР рассмотрит возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э (экспортный вариант). В 2017-2018 годах Россия уже поставила в Китай 24 самолета Су-35. Китай также стал первым иностранным заказчиком ЗРС С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года. И уже в конце того же года Китай провел первые стрельбы системами С-400. С июля 2019 года Российская Федерация начнет доставку второго полка.

Контракт на приобретение российских С-400 был заключен и с Турцией в 2017 году. По словам турецкой стороны, российское предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов оказалось более выгодным, чем предложение США по ЗРК Patriot. На днях Вашингтон объявил о приостановке участия Турции в программе создания и приобретения истребителя пятого поколения F-35. Несмотря на все угрозы, власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от сделки, о чем неоднократно заявляли.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
10.04.2019
"Будут последствия": США накажут Египет за покупку Су-35
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
15.05.2018
Российский С-400 не так уж прост, он может атаковать до 40 самолетов одновременно!
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.10.2017
Российские комплексы С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (что должно вызвать беспокойство в США) (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор