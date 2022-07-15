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Рогозин рассказал о наклонении орбиты ядерного «Зевса»

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Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

Ядерный буксир «Зевс» и Российская орбитальная станция (РОСС) будут размещены на орбите с одним и тем же наклонением. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты "Зевса", а наклонение орбиты "Зевса" должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее», — заявил руководитель.

По его словам, РОСС может быть размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее, а на другой высокоширотной орбите.

«В этой связи станция имеет функционал по обслуживанию "Зевса", обеспечение и раскрытия его панелей, и одновременно доставку к нему того, что нужно буксировать. Естественно, в нерабочем для реактора состоянии. Тогда у этой станции приобретается еще одно уникальное предназначение, которое мы видим очень важным с точки зрения пилотируемой космонавтики», — уточнил гендиректор.

В июне директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович рассказал, что космический ядерный буксир «Зевс» может использоваться для изменения орбиты угрожающего жизни на Земле астероида.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
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