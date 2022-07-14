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В США показали новый ударный вертолет

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Перспективный ударный вертолет 360 Invictus
Перспективный ударный вертолет 360 Invictus.
Источник изображения: thedrive.com

Американская компания Bell показала перспективный ударный вертолет 360 Invictus на видео. Вертолет, который разработали в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), может заменить Bell OH-58D Kiowa Warrior и AH-64 Apache. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что вертолет готов на 90 процентов. 360 Invictus построен по классической одновинтовой схеме. Перспективный вертолет получил новую версию несущей системы, которую используют в серийном Bell 525 Relentless.

Прототип получил макеты вооружения, которое сможет нести 360 Invictus. В арсенал вертолета входит трехствольная пушка XM915 калибра 20 миллиметров и восемь точек подвески вооружения. Машину оснастили ракетами AGM-114 Hellfire и пусковыми установками Common Launch Tubes (CLT), которые могут нести беспилотники.

360 Invictus получил модель двигателя T901, напечатанную на 3D-принтере. Это позволило оптимизировать форму вертолета без силового агрегата, который проходит испытания. Invictus 360 может совершить первый полет в 2023 году.

Ранее стало известно, что в США завершили первый этап испытаний двигателя General Electric T901 мощностью 3000 лошадиных сил.

В апреле компания Sikorsky заявила, что разрабатываемый в рамках программы FARA вертолет Raider X готов на 85 процентов.

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Страны
США
Продукция
AGM-114
AH-64
Bell OH-58
М-91
Компании
Bell Helicopter
General Electric
Sikorsky Aircraft
Проекты
БПЛА
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