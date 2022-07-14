С космодрома Куру запустили ракету Vega-C

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Vega-C произвели в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета несет семь спутников. Это следует из трансляции, которую ведет Европейское космическое агентство (ЕКА).

Vega-C выведет на орбиту шесть микроспутников CubeSat, разработанных европейскими университетами, и геодезический спутник LARES-2 (Laser Relativity Satellite) Итальянского космического агентства.

Разработку Vega-C начали после встречи министров Европейского космического агентства в 2014 году. Ракета высотой 35 метров может вывести около 2,2 тонны груза на орбиту высотой 700 километров.

Ранее в июле издание SpaceNews сообщило, что ЕКА надеется на продолжение поставок ракетных двигателей РД-843 украинского производства для разгонного блока ракеты Vega-C.

В апреле ЕКА заключило соглашение на запуск третьего спутника системы Copernicus, который могут использовать для наблюдения за территорией России. Запуск планируют произвести на ракете Vega-C.