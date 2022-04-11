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Европа запустит наблюдающий за Россией спутник

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило соглашение с компанией Arianespace на запуск третьего радиолокационного спутника системы Copernicus, который может использоваться для наблюдения за территорией России и других стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Запуск космического аппарата Sentinel-1C планируется провести на ракете Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане в первой половине 2023 года. Носитель выведет 2,3-тонный спутник на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 690 километров.

В марте издание SpaceNews подтвердило, что радиолокационный спутник Sentinel-1B системы Copernicus до сих пор не удалось восстановить. Данные с Sentinel-1B на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года.

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.

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Страны
Гвиана
Россия
Украина
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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