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В Европе понадеялись на украинские РД-843

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РД-843
РД-843.
Источник изображения: yuzhmash

Европейское космическое агентство (ЕКА) надеется на продолжение непрерывных поставок ракетных двигателей РД-843 производства украинского «Южмаша» для разгонного блока Attitude Vernier Upper Module (AVUM) легкого носителя Vega C, однако изучает и альтернативные варианты. Об этом сообщает SpaceNews.

«Мы хотим продолжить наше сотрудничество с Украиной по причинам, которые вы, безусловно, можете понять. До сих пор они были очень надежным партнером», — сказал глава отдела летных программ ЕКА Стефано Бьянки во время брифинга для прессы, посвященного предстоящему пуску Vega C.

По его словам, спецоперация, проводимая Россией на Украине, создает неопределенность в плане поставок РД-843, в связи с чем в ЕКА рассматривают возможность создания разгонного блока с европейским перспективным двигателем M10 или еще двумя другими силовыми агрегатами.

В мае итальянская компания Avio провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10, работающего на метане и кислороде, который должна получить ракета Vega E.

В январе 2020 года глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.

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Страны
Россия
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
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