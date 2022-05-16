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Европа испытала метановый двигатель для Vega E на замену украинскому

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Vega
Vega.
Источник изображения: aboutspacejornal

Итальянская компания Avio провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10, работающего на метане и кислороде. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытания прошли 5 мая на стенде полигона Сальто-ди-Квирра, расположенном на острове Сардиния. Данный силовой агрегат предназначен для установки на третью ступень легкого носителя Vega E, первый запуск которого намечен на 2026 год.

Отмечается, что M10 с экологически чистыми компонентами топлива является «первым в своем роде двигателем, успешно испытанным в Европе». Ракета Vega E получит три ступени, из которых первые два, P120C и Zefiro 40, будут такими же, как и у Vega C, а новая третья ступень заменит третью и четвертую ступени ракеты предыдущей модификации.

В настоящее время эксплуатируется носитель Vega с четвертой ступенью Attitude Vernier Upper Module (AVUM) с украинским двигателем РД-843, использующим в качестве компонентов топлива токсичные гептил и амил. Титановые топливные баки для носителя производятся в России.

В январе 2020 года глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
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