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Интерфакс-АВН

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд руб. за доработку российского двигателя для МС-21

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ПД-14
Авиационный двигатель нового поколения ПД-14.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Минпромторг РФ объявил конкурс на доработку двигателей ПД-14, которыми будут оснащаться пассажирские самолеты МС-21.

Цель работы - снятие эксплуатационных ограничений двигателя, увеличение ресурса, а также интервалов технического обслуживания, повышение надежности, следует из конкурсной документации.

Максимальная стоимость контракта - 6,6 млрд руб. Он должен быть выполнен с августа 2022 до декабря 2024 гг.

ПД-14 разработан "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в "Ростех"). В существующей модификации он был сертифицирован в России в конце 2018 года.

До начала специальной военной операции РФ на Украине самолеты МС-21 планировалось оснащать как российскими ПД-14, так и американскими Pratt&Whitney. Ожидалось, что первые четыре самолета с импортными моторами будут поставлены в конце 2022 года - их получателем была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

Западные санкции, однако, ограничили поставки в РФ комплектующих для авиапрома. В связи с этим все МС-21 для коммерческой эксплуатации будут поставляться с ПД-14. Первые шесть самолетов заказчики получат в 2024 году, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. К 2025 году планируется выйти на производство 36 полностью импортозамещенных МС-21 в год и далее нарастить его до 72 в год, заявлял в свою очередь глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

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США
Украина
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
Минпромторг РФ
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ОДК УК
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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