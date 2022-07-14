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Военное обозрение

Минобороны КНР: Эсминец ВМС США вторгся в китайские территориальные воды

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Источник изображения: topwar.ru

Эсминец ВМС США незаконно вторгся в китайские территориальные воды. Это произошло в районе Парасельских островов (архипелаг Сиша).

Такая информация поступила от Минобороны КНР.

По поводу несанкционированного пересечения американцами государственных границ КНР высказался представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли. Он обвинил Вашингтон в серьезном нарушении безопасности и суверенитета Китая. По его словам, действия американских военных являются нарушением мира и стабильности в регионе Южно-Китайского моря, а также противоречат нормам международного права и принципам межгосударственных отношений.

Факты в очередной раз доказывают, что США являются неуклонным создателем рисков в сфере безопасности в ЮКМ

- сказал высокопоставленный китайский офицер.

Он отметил, что действующие в Южно-Китайском море силы Народно-освободительной армии Китая делают все необходимое для защиты суверенитета страны и сохранения мирной обстановки в регионе.

Летом прошлого года китайские власти ввели новое требование для иностранных судов. Они теперь обязаны уведомлять о своем появлении в территориальных водах КНР. При этом правило касается и акваторий, которые являются спорными. Некоторые из них считают своими Тайвань, Филиппины, Малайзия, Вьетнам и некоторые другие государства.

Еще больше подогревает напряженную ситуацию в регионе регулярное появление здесь американских военных кораблей. Их постоянное провоцирование ядерной державы выглядит крайне безрассудно.

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