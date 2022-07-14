В США и Европе сомневаются в целесообразности дальнейших поставок ВСУ современных вооружений

ЦАМТО, 13 июля. Французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву современные типы ВиВТ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью Atlantico эксперт в области безопасности Гийом Лаган.

По его словам, США и Европа снизили темпы снабжения ВСУ по нескольким причинам. Во-первых, технику предварительно модернизируют, это занимает определенное время. Во-вторых, украинских военнослужащих необходимо учить пользоваться незнакомым для них оружием. В-третьих, склады с боеприпасами у западных стран начинают пустеть, в то время как Россия опирается на мощный военно-промышленный комплекс, позволяющий вовремя пополнять запасы. И, наконец, в-четвертых, в Париже и Вашингтоне начинают опасаться, что российская армия в ходе боев может захватить современную военную технику НАТО, полагает Г.Лаган.