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Судно «Евгений Горигледжан» передадут заказчику осенью

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Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, март 2021 года
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, март 2021 года.
Источник изображения: Максим Лановой / www.korabel.ru

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан», которое построили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), могут передать Минобороны России в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Он отметил, что отработка комплексов ОИС на испытаниях потребовала дополнительного времени. «Пока передача судна планируется на третью декаду сентября», — добавил источник.

Агентство отметило, что не располагает подтверждением этой информации.

ОИС «Евгений Горигледжан» проекта 02670 создано в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно, которое может принимать на борт подводные и спасательные аппараты, спустили на воду в 2020 году.

В июне источник ТАСС сообщил, что корабль передадут заказчику ко Дню Военно-морского флота, который отмечают 31 июля. По его словам, ОИС «Евгений Горигледжан» успешно завершает программу государственных испытаний в Балтийском море.

В апреле на ПСЗ «Янтарь» сообщили, что государственные испытания ОИС «Евгений Горигледжан» пройдут в мае.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
2020-й год
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