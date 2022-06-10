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Судно «Евгений Горигледжан» войдет в состав флота летом

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Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 2021 года
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 2021 года.
Источник изображения: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» проекта 02670, построенное для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, передадут заказчику в конце июля. Судно построили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, океанограф передадут заказчику ко Дню Военно-морского флота, который отмечают 31 июля. Он отметил, что ОИС «Евгений Горигледжан» успешно завершает программу государственных испытаний в Балтийском море.

ОИС «Евгений Горигледжан» создано в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Работы над кораблем начали в 2016 году, а в 2020 году судно спустили на воду. ОИС предназначено для проведения экологического мониторинга, подводно-технических работ, океанографической съемки и оказания помощи силам поиска и спасения. Судно может принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

В мае в Рыбинске Ярославской области спустили на воду малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» проекта 19910. Корабль построили по заказу Министерства обороны России.

В апреле в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» сообщили, что ОИС «Евгений Горигледжан» находится в завершающей стадии сдачи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
19910
2020-й год
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