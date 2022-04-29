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Завод «Янтарь» сдаст судно «Евгений Горигледжан» летом

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Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 2021 года
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 2021 года.
Источник изображения: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сдаст заказчику океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» до конца июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«ОИС "Евгений Горигледжан" находится в завершающей стадии сдачи. По программе заводских ходовых испытаний ему предстоят выходы в море. В мае пройдут государственные испытания, и до 20 июня завод планирует передать судно заказчику», — сообщили на заводе.

ОИС построили для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России. Основной задачей судна станет проведение подводных технических работ.

Исследовательское судно проекта 02670 создано в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Корабль «Евгений Горигледжан» предназначен для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга, океанографической съемки и оказания помощи силам поиска и спасения. Работы над ОИС начали в 2016 году, а в 2020 году судно спустили на воду. Корабль может принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

В январе в пресс-службе завода «Янтарь» сообщили, что на предприятии началась подготовка ОИС «Евгений Горигледжан» к началу ходовых испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
2020-й год
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