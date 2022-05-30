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В Ярославской области спустили на воду малое гидрографическое судно

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Спуск на воду строящегося для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802). Рыбинск, 25.05.2022
Спуск на воду строящегося для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802). Рыбинск, 25.05.2022.
Источник изображения: gazeta-rybinsk.ru

Построенное на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» спустили на воду. Корабль проекта 19910 построили по заказу Министерства обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«Это второе малое гидрографическое судно, которое мы построили для Минобороны РФ. Первое уже зарекомендовало себя и показало высокую эффективность. Уверен, новое судно успешно справится с широким спектром поставленных задач», — приводит пресс-служба слова генерального директора завода «Вымпел» Евгения Норенко.

После прохождения швартовых, ходовых и приемо-сдаточных испытаний малое гидрографическое судно будет нести службу на Балтийском флоте.

Корабли проекта 19910 предназначены для постановки и снятия морских буев и вех, гидрографических работ, а также обслуживания береговых и плавучих средств навигационного оборудования. «Яков Лапушкин» получил навигационную радиолокационную станцию МР-231, многолучевой эхолот и специальное оборудование.

В апреле в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» сообщили, что океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» передадут заказчику летом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
19910
БФ
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