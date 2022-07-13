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Ракета SpaceX загорелась

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Установка на пусковой стол прототипа ракетного ускорителя Super Heavy
Установка на пусковой стол прототипа ракетного ускорителя Super Heavy.
Источник изображения: Фото: @elonmusk

Прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенный для запуска перспективного космического корабля Starship к Луне и Марсу, загорелся на пусковой площадке компании SpaceX в штате Техас. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы SpaceX Илона Маска, все пошло «не так уж хорошо». Бизнесмен добавил, что проблема возникла при запуске одного из двигателей Raptor.

По свидетельству очевидцев, возгорание удалось потушить. В настоящее время команда, занимающаяся испытанием Super Heavy и Starship, «оценивает ущерб».

В июне 2022 года основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что Starship будет готов к первому орбитальному полету в июле.

В мае он утверждал, что этот космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через 3-5 лет.

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Страны
США
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