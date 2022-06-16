Маск обозначил срок первого орбитального полета Starship

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл срок первого орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Starship будет готов к полету в следующем месяце», — говорится в сообщении. Американский предприниматель добавил, что вечером 13 июня посетил площадку и провел проверку подготовки.

Ранее Илон Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу. По его словам, космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через три-пять лет.