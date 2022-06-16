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Маск обозначил срок первого орбитального полета Starship

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Starship
Starship.
Источник изображения: Official SpaceX Photos

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл срок первого орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Starship будет готов к полету в следующем месяце», — говорится в сообщении. Американский предприниматель добавил, что вечером 13 июня посетил площадку и провел проверку подготовки.

Ранее Илон Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу. По его словам, космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через три-пять лет.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
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