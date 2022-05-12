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Илон Маск раскрыл сроки запуска ракеты Starship к Марсу

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SpaceX Starship
SpaceX Starship.
Источник изображения: Global Look Press

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл сроки запуска ракеты Starship к Марсу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По его словам, космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через 3-5 лет. «Я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — отметил он.

По словам Маска, «окна» для полетов к Марсу открываются каждые два года. Он добавил, что необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев.

«Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска [Starship] этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев», — сообщил он.

Ранее Илон Маск назвал месяц, в котором может состояться орбитальный полет многоразовой транспортной системы Starship. «К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их внедрение, так что надеюсь на орбитальный полет в мае», — заявил предприниматель.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
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