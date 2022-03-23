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Маск назвал месяц орбитального полета Starship

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Starship
Starship.
Источник изображения: Official SpaceX Photos

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск назвал месяц, в котором может состояться орбитальный полет многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает ТАСС.

«К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их внедрение, так что надеюсь на орбитальный полет в мае», — заявил предприниматель в Twitter.

В марте Макс намекнул, что первая высадка человека на Марс может состояться в 2029 году.

В мае 2021 года издание Spaceflight Now, ссылаясь на заявку в Федеральную комиссию по связи США, написало, что 90-минутное первое орбитальное путешествие Starship, оснащенного шестью ракетными двигателями Raptor, начнется со стартовой площадки Starbase полигона компании Бока-Чика (Техас) и завершится приводнением в Тихий океан в районе Гавайских островов.

В феврале 2019 года глава SpaceX заявил, что по давлению внутри камеры сгорания американский метановый Raptor превосходит российский керосиновый РД-180.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
РД-180
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
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